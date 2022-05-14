УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мне Украина не интересна": "боевые буряты" Путина отказываются воевать и бегут с фронта

14 мая 2022, 18:34

ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, рассказывают бурятские военные родственникам.

буряты 01
Военные РФ - буряты / warfare.com.ua

Российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

"Чего они сдаваться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием", — говорит российский оккупант.

В свою очередь мать оккупанта попыталась надавить на морально-патриотические чувства молодого агрессора. Однако ее слова не встретили понимания у "боевого бурята".

Читайте такжеВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону

"Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей – нет… Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или присоединяют к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится …У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в России", — добавил оккупант.

Читайте еще:

viber
Бурятия война России и Украины
Реклама
Популярное
Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годыСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекКак правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяек Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась РоссияЛолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия В Украину ворвется настоящее лето и жара +29В Украину ворвется настоящее лето и жара +29 Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимоЖенские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо
Поддержите Главред

Последние новости

18:59

"Белогоровка – круче Чернобаевки": ВСУ устроили войскам РФ одновременно Сталинград и Курскую дугу

18:58

Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФВидео

18:45

Солидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца мая

18:34

"Мне Украина не интересна": "боевые буряты" Путина отказываются воевать и бегут с фронтаВидео

18:33

Наступление РФ сдувается: почему оккупанты на Донбассе обреченымнение

Реклама
17:58

"Границы НАТО дойдут до пригорода Петербурга": у Зеленского потроллили ПутинаВидео

17:46

Новые санкции и статус спонсора терроризма: Зеленский призвал США наносить новые удары по РоссииВидео

17:39

Ад в Мариуполе: раненые защитники Азовстали умирают в антисанитарииВидео

17:21

"Пьяная баба, которая просила у Путина подписать икону": Анастасия Приходько разнесла рашиста ЛепсаВидео

16:59

В РФ стартовала скрытая мобилизация: пушечное мясо бросают в "мясорубку" – ГУРВидео

16:57

ВСУ в Херсонской области с высоты нанесли крушащий удар по позициям войск РоссииВидео

16:52

"50 оттенков бульбы": Потап показал "любовную историю" Путина и ЛукашенкоВидео

16:50

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

16:44

Рашисты в панике сбежали с поля боя: в ВСУ похвастались трофейным БМП и оружиемФотоВидео

16:30

Дама с пистолетом: Катя Осадчая готовится защищать оживающий Киев

16:20

Политическая цензура: для украинской Kalush Orchestra установили ряд запретов на Евровидении-2022

16:07

Позорный провал Путина: три причины решимости Финляндии и Швециимнение

15:56

Бойня на Змеином: десятки убитых и раненых оккупантов свозят в Крым - ГУРВидео

15:31

Ванная устарела: какие пять признаков "кричат", что пора делать ремонт

15:24

Врага отбросили назад: ВСУ перешли в контрнаступление под ИзюмомВидео

Реклама
15:13

"Кадышева против Бабкиной?": Российский продюсер хочет создать свое "Евровидение"

15:03

Экс-супруг Дженнифер Лопес женится на "Мисс Парагвай", на 23 года моложе него

14:55

ВСУ разбили выставочный вертолет РФ Ми-28 – один из самых дорогих в миреВидео

14:39

Путинскому гонцу Лепсу всучили оружие на ДонбассеВидео

14:01

Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет

14:00

"Нас использовали не по назначению": россияне-добровольцы внезапно передумали убивать украинцевВидео

13:45

Как Украине вернуть защитников Мариуполямнение

13:38

Экстракция в Турцию и Китай как посредник: родственники бойцов из Азовстали выступили с обращениемВидео

13:36

Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами

13:21

"Аллу Борисовну будут топтать": бежавших в Израиль Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России

13:17

Эпическая битва за Донбасс проиграна: что дальше будет делать Путинмнение

13:00

Гороскоп на завтра 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

12:53

Пакуют чемоданы в Крым: коллаборанты, которых РФ поставила "руководить" на Херсонщине, планируют бежатьВидео

12:52

"Я хочу вернуться к семье не в гробу": российские солдаты устроили бунт, командовании в яростиВидео

12:15

РФ затянет войну в Украине до зимы: в МВД объяснили замысел Кремля

12:04

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

11:55

Сотрут россиян в порошок: появилось видео, как бойцы ВСУ рассекают на американских БТРах М113Видео

11:51

Италия послала Соловьева за русским кораблем: главному пропагандисту Путина запретили въезд в странуВидео

11:18

Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуВидео

11:10

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

Реклама
11:05

"Побьем карту рашизма": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ – фотоВидео

10:56

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

10:41

"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович

10:37

Конвоировала технику оккупантов на служебной машине: полковник полиции на Харьковщине предала УкраинуВидео

10:29

Украина имеет шанс вернуть весь Донбасс: есть 3 варианта дальнейшего развития войны – аналитики СШАВидео

10:09

"Унитаз из Украины трофеем привезли": в Сети смеются над новым троном Путина

10:05

"Надеюсь, ты отомстишь и вернешь украденное путинским режимом": Тиньков обратился к сыну

10:00

Коварный план Путина: в РФ объяснили, зачем оккупанты обстреливают ракетами Юг Украины

09:40

Ситуация в Херсоне показывает провал амбициозных планов Путина в Украине – британская разведкаВидео

09:38

Война в Украине может затянуться: американский генерал рассказал, как этого избежатьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять