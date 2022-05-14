"Мне Украина не интересна": "боевые буряты" Путина отказываются воевать и бегут с фронта

ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, рассказывают бурятские военные родственникам.
Российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.
Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.
"Чего они сдаваться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием", — говорит российский оккупант.
В свою очередь мать оккупанта попыталась надавить на морально-патриотические чувства молодого агрессора. Однако ее слова не встретили понимания у "боевого бурята".
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"Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей – нет… Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или присоединяют к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится …У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в России", — добавил оккупант.
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