Успешное наступление под Бахмутом: в ISW раскрыли, какую тактику применили ВСУ

Российские источники утверждали, что украинские системы РЭБ значительно нарушали российскую связь в оккупированных территориях.

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ВСУ атакуют оккупантов под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

В отчете Института изучения войны заявили, что благодаря системе радиоэлектронной борьбы и аэроразведке украинские военные совершили успешное наступление на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года.

В ISW сообщили, что российские источники утверждали, что украинские системы РЭБ значительно нарушали российскую связь в Западной Запорожской области во время наступления в августе 2023 года.

"Эффективность российских систем РЭБ является неодинаковой на всем фронте, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы беспилотников для срыва наступательных операций России", - отметили американские аналитики. видео дня

Между тем российские "военкоры" считают, что ни Россия, ни Украина пока не имеют решающего преимущества РЭБ над другой.

В ISW подчеркивают, что помощь Запада в поддержку усилий Украины по уничтожению, выводу из строя или обходу российских систем РЭБ "увеличила бы способность Украины точно поражать цели вблизи фронта, препятствуя продвижению России и создавая условия для дальнейших украинских наступательных операций".

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что российский спецназ ночью хотел захватить позиции ВСУ под Бахмутом. На Бахмутском направлении очень динамичная ситуация, но контролируемая. В то же время украинским военным удается сдерживать врага.

Генерал раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом. Александр Сырский рассказал, что на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки.

Оккупанты перешли в наступление под Бахмутом. Только за сутки на Бахмутском направлении украинские военные отбили 15 вражеских атак. ВСУ ликвидировали 140 россиян, более 28 единиц техники.

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