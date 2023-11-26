Успешное наступление под Бахмутом: в ISW раскрыли, какую тактику применили ВСУ

В отчете Института изучения войны заявили, что благодаря системе радиоэлектронной борьбы и аэроразведке украинские военные совершили успешное наступление на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года.
В ISW сообщили, что российские источники утверждали, что украинские системы РЭБ значительно нарушали российскую связь в Западной Запорожской области во время наступления в августе 2023 года.
"Эффективность российских систем РЭБ является неодинаковой на всем фронте, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы беспилотников для срыва наступательных операций России", - отметили американские аналитики.видео дня
Между тем российские "военкоры" считают, что ни Россия, ни Украина пока не имеют решающего преимущества РЭБ над другой.
В ISW подчеркивают, что помощь Запада в поддержку усилий Украины по уничтожению, выводу из строя или обходу российских систем РЭБ "увеличила бы способность Украины точно поражать цели вблизи фронта, препятствуя продвижению России и создавая условия для дальнейших украинских наступательных операций".
Ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, что российский спецназ ночью хотел захватить позиции ВСУ под Бахмутом. На Бахмутском направлении очень динамичная ситуация, но контролируемая. В то же время украинским военным удается сдерживать врага.
Генерал раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом. Александр Сырский рассказал, что на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки.
Оккупанты перешли в наступление под Бахмутом. Только за сутки на Бахмутском направлении украинские военные отбили 15 вражеских атак. ВСУ ликвидировали 140 россиян, более 28 единиц техники.
Больше военных новостей:
- Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ
- Россия ночью атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы
- Россияне продолжают продвигаться под Авдеевкой: в ISW рассказали о критической ситуации