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Россия ночью атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

Юлия Закрепа
26 ноября 2023, 07:25
В ночь на 26 ноября российские оккупанты запустили по Украине беспилотники.
Россия ночью атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы
Россия атаковала Украину дронами / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

В субботу вечером, 25 ноября, российские захватчики начали новую атаку Украины ударными беспилотниками типа Shahed. В ВСУ сообщили, что запуск состоялся из временно оккупированного Мариуполя.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили, что примерно в 21: 15 вражеские БпЛА были замечены на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Затем воздушную тревогу объявили в Полтавской области также из-за угрозы ударных БпЛА, которые двигались в направлении Миргорода.

"Группы ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Черкасской области с восточного направления", - говорится в сообщении от ВСУ.

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В ночь на 26 ноября в Киеве и Киевской области также была объявлена воздушная тревога.

"В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях", - заявил в социальных сетях Сергей Попко, начальник КМВА.

Работа Воздушных сил ВСУ

В ночь на 26 ноября оккупанты атаковали с юго-восточного направления 9-ю ударными БПЛА типа "Shahed". В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".

Россия ночью атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы
ВСУ уничтожили вражеские дроны / фото: t.me/kpszsu

Напомним, что из-за атаки дронов в Киеве без света осталось 77 жилых домов. Кроме того, как сообщают чиновники Минэнерго, во время обстрела в Киевской области отключались воздушные линии мощностью 330 киловатт.

Ночью 25 ноября силы ПВО уничтожили 71 из 75 целей. Для отражения воздушной атаки использовались зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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