Рекордная атака дронами по Украине: силы ПВО уничтожили 71 из 75 целей

Ночью 25 ноября 2023 года противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа типа "Shahed".

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Детали масштабной атаки дронами по территории Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В целом было зафиксировано примерно 75 запусков "шахедов" по двум направлениям: Приморско-Ахтарск (РФ) и района Курской обл. (РФ). Основное направление атаки - город Киев. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВС Украины.

Как говорится в сообщении, противовоздушная оборона работала в минимум шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.

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Для отражения воздушной атаки использовались зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате успешного противовоздушного боя этой ночью, с использованием сил и средств воздушных Сил, в сотрудничестве с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, был ликвидирован 71 ударный беспилотник "Shahed-131/136". Большинство из них было уничтожено в Киевской области. Также На Днепропетровщине была ликвидирована управляемая авиационная ракета Х-59", - отметили в воздушных силах.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграмме отметил, что более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида.

"Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО и сбивать больше. И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное", - написал Владимир Зеленский.

В то же время, как отметил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в Телеграмме, в северной операционной зоне Силы обороны Украины уничтожили 55 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

"Из них 28 БПЛА были уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками. В частности, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском - 4 дрона камикадзе, а на Киевском - 17 вражеских БПЛА", - отметил Сергей Наев.

Последствия ударов по Киеву

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате массированной атаки "шахедов" есть повреждения в нескольких районах столицы.

"В Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна. Кроме того, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки, где заблокированными оказались две женщины. Спасатели их деблокировали и эвакуировали. Также в Соломенском районе обломок дрона упал на открытой местности, где вызвал возгорание", - написал мэр Киева.

В Печерском и Подольском районах также зафиксировано падение обломков на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой фрагмент беспилотного летательного аппарата упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Инцидент не привел к возгоранию, пострадавших среди жильцов не обнаружено.

В Голосеевском районе частица беспилотного летательного аппарата упала на четырехэтажный жилой дом. Предварительно нет информации о пострадавших.

"На всех локациях работали или продолжают работать аварийно-спасательные подразделения и медики. В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации", - резюмировал Виталий Кличко.

Атаки дронами по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, прогнозируется, что зима в Украине в этом году будет менее суровой, чем прошлая. Украина активно готовилась к зиме, тогда как Россия уже не имеет надлежащих ресурсов, которые были в начале широкомасштабной войны.

Недавно Иран представил обновленную модель дронов-камикадзе Shahed-238, которой Россия за последний год используется для атак на украинские города. По словам представителя воздушных сил Юрия Игната, существует реальная угроза от модернизации этого беспилотного летательного аппарата, но Вооруженные Силы Украины активно ищут соответствующее решение.

В ночь на среду, 22 ноября, российские оккупанты выпустили по территории Украины 14 дронов-камикадзе "Шахед" и одну крылатую ракету Х-22.

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