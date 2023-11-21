Иран презентовал новые 'Шахеды': раскрыты основные угрозы для Украины

Эти дроны могут, в частности, быть менее заметными для украинских средств РЛС.

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ВСУ готовы к вызовам / Коллаж Главреда. Фото: Pixabay, скриншот милитарного

На днях Иран презентовал новую модель дронов-камикадзе Shahed-238, которыми Россия уже год терроризирует украинские города. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, опасность в модернизации этого БПЛА действительно есть, однако Силы обороны будут искать решения.

Что известно о модернизированных "Шахедах"

20 ноября на выставке техники в Тегеране иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура" презентовал новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238.

На выставке последних достижений аэрокосмических сил КВИР реактивная модификация Shahed-136, получившая название Shahed-238, была представлена в трех версиях с различными системами наведения.

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Характеристики Shahed-238

есть варианты с инфракрасной / оптической и, вероятно, радиолокационной системами наведения;

фюзеляжи черного цвета;

версия с инфракрасной / оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

БПЛА с инфракрасной системой наведения может заменить противорадарные ракеты, которые наводятся на РЛС. Благодаря этим дронам оператор способен "прорвать" систему ПВО.

Shahed-238 - угроза для Украины

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Укринформ" 21 ноября подчеркнул, что пока характеристики новых "Шахедов" неизвестны.

"Имеем только информацию, что он с реактивным двигателем, что он имеет разные принципы наведения на цель. Сказать можно только тогда, как его увидишь", - отметил Игнат.

Он подтвердил, что реактивный беспилотник, скорее всего, будет иметь большую скорость. При этом портал "Милитарный" замечает, что платой за обеспечение высокой скорости должна стать уменьшенная дальность полета.

Кроме того, Shahed-238 может быть менее заметным для украинских средств РЛС.

"Этот БПЛА, возможно, будет менее радиолокационно заметен из-за каких-то композитных материалов, которые могут использоваться", - высказался Игнат.

Он подчеркнул, что Иран и Россия постоянно пытаются модернизировать технику, которую уже применяют.

"Плюс - он (новый "Шахед" - Главред) черного цвета. Возможно, это усложнит работу именно по таким БПЛА, которые будут красить в ночное время. Сами понимаете - темное на темном не будет видно. Но будем искать выход и из таких решений", - отметил представитель Воздушных сил.

Россия производит "Шахеды"

По словам представителя ГУР Юсова, Россия занимается пока только сбором комплектующих иранских дронов. Электронику Тегеран передает морским или воздушным путем.

При этом в СМИ неоднократно появлялась информация о намерениях РФ запустить полное серийное производство "Шахедов" непосредственно у себя дома.

Более того, россияне хотят усовершенствовать иранские дроны, чтобы те могли менять цели по ходу своего движения.

Россия терроризирует гражданское население "Шахедами" с октября 2022 года. Сейчас страна-агрессор использует дроны в комбинированных атаках по Украине, пытаясь запутать и истощить ПВО.

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