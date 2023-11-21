"У нас есть план": министр обороны Украины сделал заявление о деоккупации территорий

Сейчас освобождение оккупированных территорий происходит согласно плану, остановок нет.

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Министр обороны Украины сделал заявление о деоккупации территорий/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Министр обороны Рустем Умеров высказался относительно деоккупации украинских территорий. Он отметил, что украинские военные четко придерживаются плана по освобождению территорий нашего государства от российских захватчиков.

Об этом Умеров заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом во вторник, 21 ноября, сообщает tsn.ua. Он подчеркнул, что защитники Украины не останавливаются на пути к освобождению всех территорий от армии страны-агрессора России.

"Относительно деоккупации всех временно оккупированных территорий у нас есть план, и согласно этому плану мы движемся. Остановки нет. Мы продолжаем", – отметил Умеров. видео дня

Также он добавил, что украинские воины не дадут захватчикам момента для перегруппировки или чего-то подобного.

Война в Украине

Напомним, в Минобороны Украины рассказали об увольнении топ-генералов. Умеров отметил, что в вопросе смены украинских командующих решений не было принято.

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