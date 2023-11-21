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В РФ подтвердили "удар мести" ВСУ: HIMARS "прилетел" по оккупантам во время концерта, много "двухсотых"

Яна Ставская
21 ноября 2023, 17:25
Среди "двухсотых" есть пропагандисты. Ракеты "прилетели" во время "волонтерского" праздничного "спектакля" в Донецкой области.
В РФ подтвердили 'удар мести' ВСУ: HIMARS 'прилетел' по оккупантам во время концерта, много 'двухсотых'
Украинские военные выпустили ракеты по оккупантам во время их праздника артиллерии/ Коллаж Главреда. Фото: скриншот, 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины

Пул российских "военкоров" подтверждает мощный удар ВСУ по скоплению 810 бригады морской пехоты на линии фронта. Ранее украинские военные назвали атаку на оккупантов "ударом мести" за прилет по артиллеристам 128 бригады ВСУ.

Удар, по словам "военкоров" РФ, пришелся 19 ноября - в День ракетных войск и артиллерии РФ. Российские командиры в тот день собрали личный состав на праздничный концерт в Старобешевском районе Донецкой области.

"Пацанов собрали вечером в клубе. Конечно же (украинцы) туда ударили. По итогу сообщается о 25 "двухсотых" (погибших) и около сотни "трехсотых" (раненых)", - говорится в сообщениях пропагандистов.

видео дня

Во время удара ВСУ "задвухсотилась" и российская пропагандистка, "волонтерша" Полина Меньших, на концерт которой и согнали оккупантов.

Пропагандисты сетуют, что одна из ракет якобы ударила в "гримерку" и "сцену", сам концерт "военкоры" называют "волонтерским спектаклем".

В РФ подтвердили 'удар мести' ВСУ: HIMARS 'прилетел' по оккупантам во время концерта, много 'двухсотых'

Судя по опубликованным пропагандистами кадрам, прилетело точно в сам "клуб", где собрались российские захватчики вместе с приезжими "звездами".

Украинские военные подтверждают удар

Накануне об ударе по 810-й бригаде РФ сообщил украинский боец с позывным "Мадяр". По данным ВСУ, уничтожено 25 оккупантов, около сотни - ранены.

По словам "Мадяра", украинские военные терпеливо дождались приезда российских командиров, чтобы нанести сокрушительный удар по месту скопления врага.

"Мадяр" также подчеркнул, что данная атака является "ответом" ВСУ за удар России по 128-й бригаде.

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