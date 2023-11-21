Это вызвало у россиян панику: в ГУР раскрыли детали боев на левобережье Днепра

Военные силы обороны находятся на левом берегу Херсонской области. В ГУР подробно описали, как противник реагирует на формирование плацдарма

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Движение ВСУ на Левобережье Херсонщины заставило россиян паниковать, - ГУР / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ

Появление плацдармов украинских военных на левобережье Днепра в Херсонской области стало для российских оккупантов настолько неожиданным, что вызвало панические настроения. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии LIGA.net.

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на Левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", - отметил он.

По его словам, российская оккупационная армия активно осуществляет перегруппировку и пытается выводить на передовую новые формирования. По первоначальному плану, противник намеревался удержать захваченные территории с помощью имеющихся сил и средств.

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Он отметил, что российские войска сначала не поняли, что Вооруженные Силы Украины создают плацдарм, поскольку украинские бойцы изначально просто удерживали противника в напряжении путем регулярных выходов. Это позволило им успешно усыпить бдительность противника, и, судя по всему, россияне начали воспринимать появление украинских военных как еще одну диверсионную активность.

По словам представителя Главного управления разведки, появление украинских плацдармов на Левобережье Херсонской области стало возможным благодаря хорошо подготовленным кадрам и тщательному планированию.

"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы", - рассказал Черняк.

Боевые на левом берегу Херсонщины

Напомним. как ранее сообщал Главред, в Институте изучения войны отмечают, что Вооруженные Силы Украины активно удерживают свои позиции на левом берегу реки Днепр и разворачивают там дополнительные военные контингенты.

По данным заместителя председателя оперативного подразделения штаба армии Эстонии полковника Янно Мярка, Вооруженные силы Украины продолжают активные операции на левом берегу Херсонщины, заставляя россиян отступать с их позиций. В течение последнего месяца ВСУ успешно расширили контроль на левом берегу реки Днепр.

Защитники Украины достигли важных успехов на Левобережье Херсонской области. После интенсификации действий на левом берегу Днепра украинские военные могут осложнить ситуацию для российских оккупантов в ближайшем будущем.

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