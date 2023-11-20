ВСУ контролируют весь левый берег Днепра, РФ не способна их 'сбросить' - эксперт

В ВСУ есть средства, благодаря которым украинские защитники контролируют огнем весь левый берег Херсонской области.

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ВСУ "накрывают" тыловые логистические пункты россиян / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны Украины, Сухопутные войска ВСУ

Левобережье Днепра на Херсонщине полностью под огневым контролем ВСУ, рассказал в эфире Эспрессо военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, украинские силы контролируют территорию на левобережье Херсонщины шириной примерно до 10 км. ВСУ расширяют зону своего присутствия под прикрытием средств поражения и систем РЭБ.

В то же время оккупанты, отметил Снегирев, признаются, что не способны "сбросить" украинские подразделения в Днепр из-за умелого применения ВСУ систем по подавлению активности российских БПЛА.

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"Отмечается также высокий уровень украинской контрбатарейной борьбы в моментах нанесения ударов по местам скопления противника, а главное - тыловым логистическим базам", - сказал эксперт.

Например, добавил Снегирев, ВСУ успешно уничтожили тыловую колонну на левом берегу общей численностью до 60 единиц автомобильной бронетехники.

По российским оценкам, тогда погибло несколько десятков военнослужащих.

Кроме того, ВСУ успешно бьют по командно-штабным пунктам РОВ на левом берегу, в частности по штабу групп войск РФ "Днепр".

"На левом берегу нет собственно группировки, которая свидетельствовала бы о наличии оперативного резерва. Речь идет о том, что левый берег Херсонской области полностью под огневым контролем ВСУ. То есть нет смысла перебрасывать туда дополнительный личный состав, если ВСУ его уничтожат непосредственно в момент оперативного развертывания", - пояснил эксперт.

Снегирев подчеркнул, что ширина левого берега составляет 70 км, поэтому имеющиеся у ВСУ западные дальнобойные РСЗО позволяют держать под "тотальным огневым" контролем всю эту территорию.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Бои за юг

Согласно сводке Генштаба, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и бьются там с вражескими силами.

По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, подразделения армии Украины в Херсонской области отодвинули оккупационные войска агрессора России от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров и продолжают закрепляться на левобережье.

Однако, в ответ на наступательные действия ВСУ, Россия перебрасывает на юг больше войск. Новоприбывшие захватчики располагаются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у оккупантов размещены тренировочные базы.

Вместе с тем, у россиян там большие потери. Недавно росийские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто покинули ключевые позиции и убежали.

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