62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

Топ-чиновники закупили у "своих" фирм системы информатизации, предназначенные для создания системы защищенных реестров данных, по завышенным ценам.

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Чиновников не остановила даже война / коллаж Главреда. Фото: pixabay, Госспецсвязи, НАБУ

НАБУ и САП разоблачили руководство Госспецсвязи - главу службы Юрия Щиголя и его заместителя - в хищении 62 миллионов гривен, которые государство выделило службе на закупку систем информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), речь идет о "схеме", согласно которой две подконтрольные топ-госслужащим компании заключили договоры на поставку соответствующего ПО в течение 2021-2022 годов на сумму более 285 миллионов гривен.

Саму закупку чиновники засекретили, чтобы избежать торгов и обеспечить "своим" фирмам победу.

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"Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей в более 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", - объясняют в НАБУ.

Кто был вовлечен в "схему"?

Председатель Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

/ Фото: facebook.com/sap.gov.ua

САП отчитывается о сообщении о подозрении руководителям Госспецсвязи. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

В этот же день Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

Временно обязанности главы Госспецсвязи возложили на Маковского Дмитрия, который работал в должности первого заместителя главы ведомства.

Как писал Главред, бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении о факте растраты государственных средств. Речь идет о поставках для ВСУ непригодной военной формы.

Кроме того, работники Государственного бюро расследований сообщило о разоблачении схемы избегания мобилизации в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным правоохранителей, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

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