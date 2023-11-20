62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

НАБУ и САП разоблачили руководство Госспецсвязи - главу службы Юрия Щиголя и его заместителя - в хищении 62 миллионов гривен, которые государство выделило службе на закупку систем информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.
Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), речь идет о "схеме", согласно которой две подконтрольные топ-госслужащим компании заключили договоры на поставку соответствующего ПО в течение 2021-2022 годов на сумму более 285 миллионов гривен.
Саму закупку чиновники засекретили, чтобы избежать торгов и обеспечить "своим" фирмам победу.
"Однако реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей в более 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", - объясняют в НАБУ.
Кто был вовлечен в "схему"?
- Председатель Госспецсвязи и его заместитель;
- гендиректор и сотрудник госпредприятия;
- владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.
САП отчитывается о сообщении о подозрении руководителям Госспецсвязи. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
В этот же день Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.
Временно обязанности главы Госспецсвязи возложили на Маковского Дмитрия, который работал в должности первого заместителя главы ведомства.
Как писал Главред, бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении о факте растраты государственных средств. Речь идет о поставках для ВСУ непригодной военной формы.
Кроме того, работники Государственного бюро расследований сообщило о разоблачении схемы избегания мобилизации в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным правоохранителей, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.
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