Помогали депутатам избежать мобилизации: ГБР разоблачило дерзкую схему

Работники ГБР разоблачили схему которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

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ГБР разоблачили схему, которая помогала депутатам избежать мобилизации / Коллаж Главред, фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о разоблачении схемы уклонения от мобилизации в Одесском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным правоохранителей, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с воинского учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

"За 12 тысяч долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета", - говорится в сообщении. видео дня

Согласно сообщению пресс-службы ГБР, помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК – начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.

Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы "помогли" по меньшей мере 10 вип-уклонистам стать непригодными для военной службы.

В ГБР сообщили, что 5 октября 2023 года работники ГБР задержали чиновницу и сотрудника Одесского РТЦК и СП во время получения 12 тысяч долларов США оплаты за услугу от очередного клиента.

Сейчас работники ГБР устанавливают полный круг причастных к сделке лиц среди должностных лиц Одесского РТЦК и СП.

Задержанным уже сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Проверка военкоматов и ТЦК

Напомним, как ранее сообщал Главред, чиновник Киевской городской военной администрации за взятки помогал недобросовестным мужчинам за деньги бежать из Украины. Чиновнику грозит до 9 лет ограничения свободы в виде тюремного заключения.

Также ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военному комиссару одного из районов на Закарпатье. Он заставлял солдат строить себе поместье.

В июле президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

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