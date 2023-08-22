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В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

Яна Ставская
22 августа 2023, 18:05 обновлено 22 августа, 18:16
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Речь идет о более чем 200 обысках. На недобропорядочности разоблачены уже 388 человек.
ВЛК, военкомат, военкомат, военкомат
Обыски во ВВК и военкоматах проходят во многих областях / коллаж Главреда. Фото: ГБР, Офис генпрокурора

В ряде военно-врачебных комиссий (ВВК) и военкоматов Винницкой, Черкасской и Киевской областей проходят обыски в рамках расследования по факту незаконного обогащения топ-военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба ГБР, разоблачены уже 388 человек, в отношении которых есть сомнения насчет выданных ими справок о непригодности.

На местах правоохранители изымают документацию, которая может подтвердить факты злоупотреблений и подделки данных.

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В Офисе генпрокурора уточняют, что речь идет о более 200 одновременных обысках во всех регионах Украины. Уже зафиксированы случаи, когда чиновники помогали гражданам за взятки уклоняться от военной службы.

По каждому факту начаты уголовные производства, в частности относительно злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины).

Проверка военкоматов и ТЦК

В июле завершилась проверка военкоматов и территориальных центров в 11 областях Украины. На коррупции были разоблачены десятки недобропорядочных представителей этих структур.

Процесс запустил случай с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого журналисты нашли элитное имущество за рубежом, приобретенное уже после 24 февраля 2022 года.

Уже в августе Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. В тексте указа говорилось, в частности, что на должности руководителей ТЦК и СП рекомендуется назначать офицеров, участвующих в боевых действиях. Назначение будет происходить после проверки СБУ.

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