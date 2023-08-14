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Разоблачен еще один недобропорядочный сотрудник ТЦК: на чем поймали

Яна Ставская
14 августа 2023, 17:09 обновлено 14 августа, 17:10
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Представитель ТЦК брал заоблачные суммы за одну услугу.
Разоблачен еще один недобропорядочный сотрудник ТЦК: на чем поймали
Представителю ТЦК грозит до 8 лет лишения свободы / коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Нацполиции

В Хмельницкой области разоблачили еще одного представителя местного ТЦК на коррупции. Установлено, что мужчина через "схему" с ВВК помогал призывникам уклоняться от военной службы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, представитель центра даже установил "прайс" - за "пакет услуг" - справку о непригодности - брал от 4500 долларов или почти 170 тысяч гривен.

Следствие выяснило, что сотрудник ТЦК организовал "схему" с врачами ВВК: предлагал потенциальным призывникам "договориться" о "положительном решении военной комиссии" об исключении из списков комиссариата по состоянию здоровья.

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Мужчину задержали 11 августа во время получения взятки от уклониста. С места преступления изъяли все те же 4500 долларов. Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Подозреваемый взят под стражу с правом внесения почти 215 тысяч гривен залога. Кроме того, он отстранен от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Ситуация с военкомами и ТЦК

С начала масштабной проверки военкоматов и территориальных центров комплектования, инициированных президентом Владимиром Зеленским, на коррупции были разоблачены десятки недобропорядочных представителей этих структур.

Процесс был запущен благодаря случаю с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого журналисты нашли элитное имущество за рубежом, приобретенное уже после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, отгремел также скандал с днепровским военкомом Анатолием Пикало и военкомом из Ровенской области, который участвовал в жестком избиении подчиненного. А военком на Закарпатье заставлял солдат строить себе поместье.

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