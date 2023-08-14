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Родственникам погибших и пропавших без вести в АТО разрешили выезд за границу

Яна Ставская
14 августа 2023, 15:00 обновлено 14 августа, 15:06
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Эта категория граждан сможет пересекать границу во время военного положения.
Украинские военные, государственная граница Украины
Еще одной категории мужчин разрешили выезд за границу во время войны / коллаж Главреда, фото УНИАН

Правительство разрешило выезд за границу родственников погибших или пропавших без вести во время антитеррористической операции (АТО).

О внесении указанных изменений говорится в постановлении от 11 августа на сайте Кабмина "О внесении изменения в пункт 26 правил пересечения государственной границы гражданами Украины" №840.

Выезжать во время за пределы страны смогут граждане, не подлежащие призыву во время мобилизации.

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"Граждане, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

Кто не подлежит призыву?

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время ведения боевых действий с российскими захватчиками на Донбассе, а также в период действия военного положения.

Кто не может выезжать за границу?

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за исключением непригодности к военной службе, наличия трех несовершеннолетних детей, приемных детей, ухода за лицами с инвалидностью и др.

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