"Мирные жители не должны быть мишенью" в ООН распекли оккупантов из-за обстрелов Юга Украины

От вражеских обстрелов страдают мирные жители, гражданская инфраструктура Украины, они также влияют на работу гуманитарных организаций, заявили в ООН.

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Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун вызвалась об обстрелах оккупантами Юга Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

От неизбирательных обстрелов страны-агрессора РФ страдают мирные жители и гуманитарная инфраструктура Украины. Об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

"Жители Юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", ‒ сказала она.

Браун также говорит, что в минувшую пятницу, 11 августа, сотрудники общественной организации ADRA были вынуждены прекратить распределение гуманитарной помощи украинцам ‒ сразу после того, как их склад и автомобили были повреждены в результате обстрелов Херсонщины оккупантами.

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"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", ‒ подытожила Браун.

Ракетный удар по Запорожью 9 августа

Вечером в среду, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по жилому кварталу Запорожья. Российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

В результате атаки на город погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных – 11-месячный ребенок. Сперва сообщалось о двух погибших, однако потом стало известно, что количество жертв обстрела Запорожья возросло – еще одна девушка умерла утром 10 августа в больнице.

Под удар российских оккупантов попал отель Reikartz в Запорожье, где не раз останавливались сотрудники ООН.

Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что шокирована произошедшим, так как и она сама, и ее коллеги использовали отель как базу во время поездок в Запорожье,

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