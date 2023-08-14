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РФ применяет тактику "выжженной земли": Данилов назвал цель оккупантов

Алексей Тесля
14 августа 2023, 14:48 обновлено 14 августа, 14:53
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РФ не может победить Украину, поэтому стремится компенсировать военную несостоятельность, пояснил секретарь СНБО.
Данилов
Алексей Данилов назвал цели Кремля / Коллаж: Главред, Фото: Telegram Луганской ОВА. УНИАН

Страна-оккупант РФ не имеет никаких реальных планов по восстановлению захваченных территорий Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Реальностью является только информационная бутафория. Цель - превращение ВОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не пригодную к обработке и жизни", - написал он в Twitter.

Секретарь СНБО пояснил, что РФ не может победить Украину военным путем, поэтому стремиться компенсировать военную несостоятельность тактикой "выжженной земли".

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Он также уверен в том, что оккупанты не планируют возобновление работы предприятий на временно оккупированной территории Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ. При этом РФ планирует оставшиеся предприятия довести до критического состояния, а объекты критической инфраструктуры готовит в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны.

"Только полная деоккупация ВОТ - гарантия экономической и социальной трансформации", - добавил Данилов.

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Сообщение А.Данилова / @OleksiyDanilov

Как известно, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики планируют вывозить мусор с территории РФ на временно оккупированные территории Украины.

Ранее Евгений Киселев рассказал о тревожном прогнозе завершения войны. Война в Украине может закончиться в несколько этапов, заявил журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселёв.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется. Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

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оккупированные территории Алексей Данилов война России и Украины
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