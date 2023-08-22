Россия показала кадры якобы захвата села под Купянском: что говорят в ОВА

А вот украинские военные показали, чем закончился очередной штурм россиян села.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-pokazala-kadry-yakoby-zahvata-sela-pod-kupyanskom-chto-govoryat-v-ova-10494979.html Ссылка скопирована

Украина подтверждает попытки РФ захватить населенный пункт / коллаж Главреда. Фото: Милитарный, скриншот Радио Свобода

В Харьковской ОВА опровергли "вброшенную" российскими "военкорами" информацию о якобы захвате оккупантами села Синьковка возле Купянска.

В частности, в эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что в боях на Купянском направлении силы обороны не потеряли ни одного населенного пункта.

"Ни одного населенного пункта на Харьковщине наши Вооруженные силы не потеряли. Все попытки россиян штурмовать наши позиции получают жесткий отпор, оккупанты несут ощутимые потери и возвращаются на свои предыдущие позиции", - сказал он. видео дня

В свою очередь, пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал в эфире "Радио Свобода" уточнила, что село Синьковка, которое в своих "сводках" упоминали россияне, находится под контролем ВСУ.

Большинство местных жителей из села эвакуированы.

"На самом деле Синьковка - под контролем ВСУ. В Синьковке проживает шесть человек. Очень хорошо, что большинство населения все-таки эвакуировались. Потому что линия фронта проходит очень близко. Этот населенный пункт - под постоянными обстрелами. Но мы предоставляем гуманитарку и в приближенные населенные пункты, и в Синьковку в том числе. То есть наши органы местной власти все работают на местах. Просим не верить российской пропаганде, потому что и глава городской военной администрации и районной - все на местах. Все каждый день работают и обеспечивают население всем необходимым", - пояснила Шаповал.

Что происходит в Синьковке

Накануне кремлевские пропагандисты "вбросили" кадры, как они утверждали, захвата села Синьковка на Харьковщине. Однако независимые OSINT-аналитики выяснили, что отснятые кадры не имеют к Синьковке никакого отношения, а на самом деле сделаны в Вороном Луганской области.

Вместе с тем, 21 августа украинский военный в Telegram-группе Mannerheims son рассказал, что на направлении Ольшана-Синьковка, вдоль дороги, за последние дни оккупанты не продвинулись. В группе показали ликвидированных российских солдат, которые пытались провести штурмовые действия на этом направлении.

Также попытки наступления на этот населенный пункт подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Силами обороны отражены атаки противника в районах Первомайское, Синьковка, Петропавловка Харьковской области", - рассказала Маляр.

Вас также могут заинтересовать новости: