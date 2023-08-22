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"Армия РФ будет бежать из Украины домой": военный сказал, что обрушит фронт оккупантов

Алёна Воронина
22 августа 2023, 15:11 обновлено 22 августа, 15:16
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Едва в России что-то качнется – а это только вопрос времени – российские захватчики сразу начнут убегать с территории нашего государства.
Украинские военные, Сергей Жеребило
Военный сказал, что обрушит фронт оккупантов/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Facebook Сергей Жеребило

Вся страна-агрессор Россия построена на лжи, и это может сыграть роль в обрушении российского фронта. Когда внутри РФ что-то качнется, это подтолкнет российскую оккупационную армию бежать с территории Украины.

Об этом рассказал в интервью Главреду заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило (позывной "Херсон"), который находится на одном из самых горячих направлений фронта – возле недавно освобожденного Урожайного. Он подчеркнул, что ложь и пропаганда, на которые построена страна-оккупант, со временем сыграет с ней злую шутку.

"Один пример: мы стояли в Макаровке, когда вагнеровцы с Пригожиным шли на Москву, и Россия была в шаге от военного переворота. Российские войска, стоявшие напротив нас, были изолированы от информации, поэтому мы рассказывали им новости, понимая, что они нас слушают и слышат. Когда они осознали, что происходит, почти сутки не могли прийти в себя и понять, что делать. За то время не было ни одного артпострела с их стороны", – рассказал военный.

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Также он отметил, что оккупантам лучше не воевать против Украины, а прокладывать асфальтные дороги и строить туалеты в домах в своей стране. Жеребило подчеркнул, что пленные россияне, которых ему пришлось видеть – это просто дикие люди, будто из прошлого. Когда они видели, как хорошо по их меркам живут люди в украинских селах, они были просто шокированы.

В то же время военный отметил, что украинским бойцам сейчас тяжело, ведь наступать трудно всегда, а в нашем войске ценится каждая жизнь. Он добавил, что без поддержки с воздуха наступательно-штурмовые действия крайне сложны.

"Не знаю, какая страна НАТО смогла бы без поддержки авиации делать то, что делаем мы. Это не реалити-шоу и мы не актеры – здесь гибнут люди. Это в компьютерной игре можно перезагрузиться и попытаться дальше продвигаться, а у нас есть лишь одна попытка, и она стоит жизни. Для пехоты самое страшное – броня, танк. Самый большой враг для танка – авиация, то есть вертолеты и самолеты", – сказал Жеребило.

Он добавил, что противника сейчас тоже не стоит недооценивать, ведь у страны-агрессора России еще достаточно человеческого ресурса, техники, в частности, танков, БМД-3, артиллерии.

"Да, российская артиллерия не такая точная, как западная, что есть у нас, но она есть. У них нет мотивации, духа, слаживания. В их армии сейчас всё, как при царизме – "я начальник, ты дурак", офицер и солдат являются людьми из разных миров", – подытожил Сергей Жеребило.

Война в Украине

Раньше Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи. К "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16" готовы присоединиться еще несколько стран, однако сейчас они получают "политические разрешения своих парламентов", заявил министр обороны Украины.

В то же время Резников дал тревожный прогноз, что война может быть долгой с болезненными потерями. Глава Минобороны пояснил, что у Украины сильный и коварный враг и война может быть длительной, потому что это "реальный марафон".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым. Освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов вероятнее всего будет происходить военным путем, если страна-агрессор Россия к тому времени не поймет, что ей нужно убираться с нашей территории, подчеркнул он.

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