"Вышел бы на огород – уже меня не было бы": пострадавший рассказал об атаке на Кривой Рог

Геннадий Анатольевич как раз садился завтракать в летней кухне, как услышал звук полета ракеты и взрыв. Взрывной волной вынесло стекло и засыпало ими мужчину.

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Пострадавший рассказал об атаке на Кривой Рог/ коллаж: Главред, фото: "Первый городской", Telegram

Российские оккупанты рано утром во вторник, 22 августа, нанесли ракетный удар по Кривом Рогу. В результате атаки были повреждены 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. От удара пострадал один человек.

Пострадавший рассказал, что как раз собирался идти на огород, но перед тем решил позавтракать. Ракетный удар застал его тогда, когда он садился есть в летней кухне. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы.

"Думал, пойду позавтракаю, а потом на огород. Разогрел, в летней кухне сажусь и тут ракету слышу – и взрыв. Ракету видел, где-то на высоте 10 метров. Я только глаза закрыл, когда ударная волна ушла, и стекло полетело", – рассказал местный житель Геннадий Анатольевич.

видео дня

Стеклом мужчине повредило лицо и голову, ему оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Ракетный удар по Кривому Рогу/ скрин

Смотрите видео рассказа пострадавшего о ракетном ударе по Кривому Рогу:

Геннадий Анатольевич называет сегодняшний день еще одним днем рождения. Говорит, что если бы был в момент удара на улице, то его уже не было бы среди живых.

"Сегодня у меня был второй день рождения. Если бы я вышел на огород, там я и остался бы. 28 деревьев были наседжены, виноградник был, помидоры... Всё сожгли, всё уничтожили. Слава Богу, что внук спал в доме, окно выломано, а ребенок жив остался. Внуку 4 года, и бабушке еще с ним была рядом", – рассказал пострадавший журналистам "Свої. Кривий Ріг".

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 22 августа

Напомним, утром местные власти сообщили, что в Кривом Роге прогремел взрыв. Незадолго до сообщения руководителя военной администрации города Александра Вилкула о взрыве в Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара по Днепропетровской области, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетой по Кривому Рогу около 05:30. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру, часть города была обесточена.

Пострадал мужчина 1953 года рождения. Пострадавший мужчина имеет порезы на лице, ему оказали помощь, от госпитализации он отказался.

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