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"Вышел бы на огород – уже меня не было бы": пострадавший рассказал об атаке на Кривой Рог

Алёна Воронина
22 августа 2023, 10:53 обновлено 22 августа, 11:08
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Геннадий Анатольевич как раз садился завтракать в летней кухне, как услышал звук полета ракеты и взрыв. Взрывной волной вынесло стекло и засыпало ими мужчину.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Пострадавший рассказал об атаке на Кривой Рог/ коллаж: Главред, фото: "Первый городской", Telegram

Российские оккупанты рано утром во вторник, 22 августа, нанесли ракетный удар по Кривом Рогу. В результате атаки были повреждены 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. От удара пострадал один человек.

Пострадавший рассказал, что как раз собирался идти на огород, но перед тем решил позавтракать. Ракетный удар застал его тогда, когда он садился есть в летней кухне. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы.

"Думал, пойду позавтракаю, а потом на огород. Разогрел, в летней кухне сажусь и тут ракету слышу – и взрыв. Ракету видел, где-то на высоте 10 метров. Я только глаза закрыл, когда ударная волна ушла, и стекло полетело", – рассказал местный житель Геннадий Анатольевич.

видео дня

Стеклом мужчине повредило лицо и голову, ему оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Ракетный удар по Кривому Рогу
Ракетный удар по Кривому Рогу/ скрин

Смотрите видео рассказа пострадавшего о ракетном ударе по Кривому Рогу:

Геннадий Анатольевич называет сегодняшний день еще одним днем рождения. Говорит, что если бы был в момент удара на улице, то его уже не было бы среди живых.

"Сегодня у меня был второй день рождения. Если бы я вышел на огород, там я и остался бы. 28 деревьев были наседжены, виноградник был, помидоры... Всё сожгли, всё уничтожили. Слава Богу, что внук спал в доме, окно выломано, а ребенок жив остался. Внуку 4 года, и бабушке еще с ним была рядом", – рассказал пострадавший журналистам "Свої. Кривий Ріг".

  • Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа Telegram Днепропетровская ОВА
  • Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу 22 августа Telegram Днепропетровская ОВА

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 22 августа

Напомним, утром местные власти сообщили, что в Кривом Роге прогремел взрыв. Незадолго до сообщения руководителя военной администрации города Александра Вилкула о взрыве в Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара по Днепропетровской области, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что РФ ударила ракетой по Кривому Рогу около 05:30. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру, часть города была обесточена.

Пострадал мужчина 1953 года рождения. Пострадавший мужчина имеет порезы на лице, ему оказали помощь, от госпитализации он отказался.

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