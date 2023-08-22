Удары БПЛА помогли: в РФ случились масштабные перебои с доставкой топлива

В Крыму, к примеру, доставка топлива осложняется ударами по железной дороге россиян.

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Во многих регионах России уже не хватает ни бензина, ни дефицита / коллаж Главред, фото УНИАН

Ряд регионов России и оккупированный Крым стали испытывать нехватку топлива, в том числе и дизеля.

Как говорится в статье пропагандистского издания "Известия", дефицит бензина АИ-95 и АИ-92 уже испытывают в Краснодарском крае, Астрахани, Рязанской и Самарской областях.

К примеру, чтобы преодолеть дефицит в Краснодарском крае, топливо везут из близлежащих регионов - Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей.

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Это связано с задержками доставки топлива по железной дороге из Центральной России. Указывается, что в конце июля сроки доставки бензина и дизеля увеличились в два раза.

Официально утверждалось, что железнодорожные пути оказались перегруженными из-за "необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток". Причиной стали западные санкции и якобы "туристическая загруженность".

Однако на ситуацию влияют также ремонты НПЗ. Перебои с топливом произошли на 22 заправках "Газпрома". Кроме того, россиян волнует повышение цен на дизель.

Еще одна версия дефицита - поставки бензина на экспорт. "Падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов еще более выгодным, чем их продажи на внутренний рынок, поэтому нефтяники пытаются увеличить экспортные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Однако еще несколько дней назад русская служба "Радио Свобода" писала о дефиците бензина и в оккупированном Крыму. Кризис топлива связывали с ударами БПЛА по Крымскому мосту. Это якобы признали и в оккупационных органах "власти".

"Доставка горюче-смазочных материалов в Крым по железнодорожному мосту приостановлена и осуществляется исключительно через паромную переправу с привлечением дополнительной транспортной компании "Крымская железнодорожная дорога". В связи с рисками движение железнодорожных паромов осуществляется исключительно днем", - цитировала "Радио Свобода" российское "министерство горючего и энергетики Крыма".

Падение рубля - главное

Российский рубль начал резкое падение в августе 2023 года. Это максимальная девальвация валюты РФ за последние полтора года полномасштабного вторжения в Украину.

Среди причин ослабления "деревянного" эксперты называют увеличение военных расходов РФ, падение доходов от экспорта и растущую зависимость от импорта.

Ситуацию для россиян усугубляет и масштабная заморозка Западом около 300 млрд долларов валютных резервов РФ, что заблокировало Москве возможность продавать доллары и евро.

Кремлю уже выдвинули предложение требовать от экспортеров конвертировать до 80% своей иностранной валютной выручки в рубли.

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