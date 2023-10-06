УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

Юрий Берендий
6 октября 2023, 15:10 обновлено 6 октября, 15:10
В результате террористической атаки России по селу Гроза на Харьковщине погибли 52 человека, 4 - пропали без вести. Однако количество жертв может возрасти.
Гром, Харьков
Количество жертв в результате обстрела села Гроза может вырасти / Коллаж Главред, фото: Олег Синегубов, Харьковская ОВА

Количество жертв в результате удара по магазину и кафе в селе Гроза в Харьковский области может вырасти, поскольку на месте удара нашли части тела. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, на месте атаки продолжают работать соответствующие службы.

"На месте попадания вражеской ракеты в селе Гроза продолжают работать спасатели и правоохранители. Специалисты разбирают завалы, продолжается тщательный осмотр места. Сегодня были найдены еще фрагменты тела. Сейчас продолжается идентификация", - сообщил Синегубов.

В то же время, многие тела, которые находят спасатели на месте удара невозможно опознать без анализа ДНК. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

видео дня

"Ищем и находим останки тел погибших в Грозе. Многих невозможно опознать без анализа ДНК", - отметил Сергей Болвинов.

Удары по Харьковщине:

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты 5 октября нанесли кровавый удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Они обстреляли магазин и кафе, в котором был поминальный обед по погибшим военным.

Также, стало известно, что в селе Гроза Харьковской области гробы с погибшими местными жителями стоят в каждом доме после ракетного удара РФ, рассказала одна из местных жительниц.

Также сегодня утром, российские террористы нанесли удар по центру Харькова. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под удар попал жилой дом. Погиб ребенок, находившийся под завалами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
обстрелы теракт новости Харькова
Реклама

Главное за день

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:25 Политика
Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

15:10 Украина
"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:25

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:10

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

15:08

Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

14:59

Зачистили позиции и "покрошили" россиян: ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на югеВидео

14:41

Рассчитывать не стоит: какие знаки зодиака мужчин самые безответственные

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиУдар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами
14:26

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

14:25

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:16

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадрыВидео

13:40

"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФФото

Реклама
13:35

С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 октября 2023: Козерогу - новая любовь, Деве - развод

13:06

Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

12:55

Это под силу лишь гениям: только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд

12:53

Брежнева открыто заговорила о разводе с Меладзе

12:47

ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

12:38

РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военномВидео

12:32

Предательницу Лорак поздравили с беременностью

12:25

С детства учат убивать русских: "Кавказская пленница" Варлей выдала дичь о Донбассе

12:20

"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

12:09

Чужой против хищника: в сети обсудили новую мисс самопровозглашенной ДНРВидео

Реклама
11:53

Лунный день 7 октября: мрачная энергетика Месяца вещует конфликты и даже драки

11:46

Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный "огневой кулак"

11:30

У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

11:26

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

11:22

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:40

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:10

У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

10:04

Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:40

РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

09:38

"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

08:58

В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

08:45

Могут ли к власти в Европе прийти любители России?мнение

08:44

Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

08:18

Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

08:03

ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

07:24

В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, ранен 11-месячный ребенок

06:55

Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

06:45

Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

06:35

Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение АвраменкоВидео

Реклама
06:10

О судьбе Донбасса после войнымнение

05:30

"Заморозка боевых действий": эксперт сообщил о последствиях для Украины

05:00

Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

04:20

Эксперт рассказал, поддержку каких европейских сил Украина должна сохранить

03:30

Чем умыться 7 октября, чтобы быть здоровым весь год: приметы и запреты дня

02:46

Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

02:16

"Стадо баранов идёт на скотобойню": Свитан оценил шансы того, что армия РФ свергнет Путина

02:00

Найдите девушку среди фламинго за 8 секунд: это головоломка вскружит вам голову

01:40

"Критический момент" в помощи от Запада: эксперт объяснил, что это означает для Украины

05 октября, четверг
23:21

Убита вся семья перезахороненного военного: в Грозе увеличилось количество погибшихФото

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять