Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

В результате террористической атаки России по селу Гроза на Харьковщине погибли 52 человека, 4 - пропали без вести. Однако количество жертв может возрасти.

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Количество жертв в результате обстрела села Гроза может вырасти / Коллаж Главред, фото: Олег Синегубов, Харьковская ОВА

Количество жертв в результате удара по магазину и кафе в селе Гроза в Харьковский области может вырасти, поскольку на месте удара нашли части тела. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, на месте атаки продолжают работать соответствующие службы.

"На месте попадания вражеской ракеты в селе Гроза продолжают работать спасатели и правоохранители. Специалисты разбирают завалы, продолжается тщательный осмотр места. Сегодня были найдены еще фрагменты тела. Сейчас продолжается идентификация", - сообщил Синегубов.

В то же время, многие тела, которые находят спасатели на месте удара невозможно опознать без анализа ДНК. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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"Ищем и находим останки тел погибших в Грозе. Многих невозможно опознать без анализа ДНК", - отметил Сергей Болвинов.

Удары по Харьковщине:

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты 5 октября нанесли кровавый удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Они обстреляли магазин и кафе, в котором был поминальный обед по погибшим военным.

Также, стало известно, что в селе Гроза Харьковской области гробы с погибшими местными жителями стоят в каждом доме после ракетного удара РФ, рассказала одна из местных жительниц.

Также сегодня утром, российские террористы нанесли удар по центру Харькова. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под удар попал жилой дом. Погиб ребенок, находившийся под завалами.

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