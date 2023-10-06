"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФ

В селе Гроза Харьковской области гробы с погибшими местными жителями стоят в каждом доме после ракетного удара РФ, рассказала журналистам одна из местных жительниц.
При этом на месте разрушенного россиянами заведения до сих пор продолжаются поисковые работы, говорится в репортаже Радио Свобода.
По словам местных жителей, российские оккупанты убили целые семьи жителей Грозы.
"Одной ракетой, или чем они там... похоронили все село. В каждом доме теперь будет стоять не один гроб, а сразу пять гробов, три гроба... Я не знаю... Нас остались единицы. Нет ничего. Все село там, и боюсь туда идти, смотреть в ту сторону", – говорит местная жительница.
При этом она также рассказала о том, что в результате ракетного удара РФ по местному кафе погибла ее подруга вместе со всей семьей.
Добавим, что односельчане жертв российских оккупантов несут на место гибели десятков людей цветы и игрушки.
Ракетный удар РФ по селу Гроза на Харьковщине
Ранее сообщалось о том, что РФ убила 52 человека в Грозе, когда они пришли на поминки. Андрей Козырь вернулся из Польши вместе с сыном - они встали на защиту родной земли. Воин погиб, и на его поминках РФ убила его семью.
Напомним, 5 октября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области. Атака была направлена по магазину и кафе, где проходили поминки за погибшим военным. Ни одного действующего военного там не было, в заведении собрались местные жители, в том числе и с детьми.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что, по предварительным данным, враг мог ударить Искандером. Сейчас с местными жителями работают сотрудники Службы безопасности Украины.
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