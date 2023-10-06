Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

Во время утренней атаки на Харьков, не было объявления о воздушной тревоге. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что снаряды летели считанные секунды.

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Последствия удара по Харькову / коллаж Главред, фото: Харьковская областная прокуратура

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что во время обстрела Харькова противник мог применить такой тип вооружения, работу которого не удается обнаружить своевременно.

"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - сказал представитель Командования Воздушных сил в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые предоставляют украинской стороне партнеры, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".

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"То есть воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрытно. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - добавил полковник.

Спикер также отметил, что снаряды, выпущенные из реакциной артиллери лелят к цели "считанные секунды".

Юрий Игнат также прокомментировал вчерашний обстрел села Гроза в Харьковской области. Он отметил, что для нанесения огневого поражения российские военные использовали баллистическое вооружение. Время от объявления воздушной тревоги до самого удара составляло 10 минут.

"Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика это – немного времени", - сказал он.

Стоит отметить, что количество раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову возросло до 25 человек.

Такие данные сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Спасатели продолжают работать на местах прилетов в обоих районах города, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Обстрел Харьковщины:

Напомним, как ранее сообщал Главред, рано утром 6 октября российские оккупанты атаковали Харьков. Под удар попал жилой дом. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что погиб ребенок, находившийся под завалами.

Мэр Харькова также отметил, что взрывы в городе прогремели около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу. После этого Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.

Также, как сообщает спикер аккуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, российские оккупанты устроили кровавый теракт в селе Гроза Харьковской области. В местном кафе там собралось около 60 человек на поминальный обед по погибшим военным, которого привезли перезахоронить на родной земле. В результате удара выжили лишь единицы. Там погибли жена и сын военного.

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