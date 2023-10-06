УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

Юрий Берендий
6 октября 2023, 10:40 обновлено 6 октября, 10:48
Во время утренней атаки на Харьков, не было объявления о воздушной тревоге. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что снаряды летели считанные секунды.
Харьков, Обстрел
Последствия удара по Харькову / коллаж Главред, фото: Харьковская областная прокуратура

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что во время обстрела Харькова противник мог применить такой тип вооружения, работу которого не удается обнаружить своевременно.

"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", - сказал представитель Командования Воздушных сил в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что Воздушные силы ВСУ пользуются данными, которые предоставляют украинской стороне партнеры, данными разведки, когда есть такая информация, и "безусловно объявляется ракетная опасность".

видео дня

"То есть воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрытно. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", - добавил полковник.

Спикер также отметил, что снаряды, выпущенные из реакциной артиллери лелят к цели "считанные секунды".

Юрий Игнат также прокомментировал вчерашний обстрел села Гроза в Харьковской области. Он отметил, что для нанесения огневого поражения российские военные использовали баллистическое вооружение. Время от объявления воздушной тревоги до самого удара составляло 10 минут.

"Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальнего. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика это – немного времени", - сказал он.

Стоит отметить, что количество раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову возросло до 25 человек.

Такие данные сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Спасатели продолжают работать на местах прилетов в обоих районах города, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Обстрел Харьковщины:

Напомним, как ранее сообщал Главред, рано утром 6 октября российские оккупанты атаковали Харьков. Под удар попал жилой дом. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что погиб ребенок, находившийся под завалами.

Мэр Харькова также отметил, что взрывы в городе прогремели около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу. После этого Игорь Терехов сообщил о "прилете" по центральной части Харькова.

Также, как сообщает спикер аккуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, российские оккупанты устроили кровавый теракт в селе Гроза Харьковской области. В местном кафе там собралось около 60 человек на поминальный обед по погибшим военным, которого привезли перезахоронить на родной земле. В результате удара выжили лишь единицы. Там погибли жена и сын военного.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

"Убит мальчик. Десять лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

"Убит мальчик. Десять лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

11:22 Украина
"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:54 Украина
Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:22

"Убит мальчик. Десять лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:40

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:10

У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

10:04

Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:40

РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

09:38

"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

08:58

В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

08:53

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиФотоВидео

Реклама
08:45

Могут ли к власти в Европе прийти любители России?мнение

08:44

Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

08:18

Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

08:03

ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

07:24

В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, ранен 11-месячный ребенок

06:55

Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

06:45

Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

06:35

Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение АвраменкоВидео

06:10

О судьбе Донбасса после войнымнение

05:30

"Заморозка боевых действий": эксперт сообщил о последствиях для Украины

05:00

Три причины, почему надо мыть пол с солью: ответы, которых вы не знали

Реклама
04:20

Эксперт рассказал, поддержку каких европейских сил Украина должна сохранить

03:30

Чем умыться 7 октября, чтобы быть здоровым весь год: приметы и запреты дня

02:46

Латекс и мини: внучка путиниста Боярского едва удержала мощный "талант" в топе

02:16

"Стадо баранов идёт на скотобойню": Свитан оценил шансы того, что армия РФ свергнет Путина

02:00

Найдите девушку среди фламинго за 8 секунд: это головоломка вскружит вам голову

01:40

"Критический момент" в помощи от Запада: эксперт объяснил, что это означает для Украины

05 октября, четверг
23:21

Убита вся семья перезахороненного военного: в Грозе увеличилось количество погибшихФото

22:31

Подорвали себя ручными гранатами: Путин выдал нелепый бред о гибели Пригожина

22:27

Скандал с поставками оружия: президент Словакии "дала заднюю"

22:17

"Она невероятная": молодой баскетболист впервые заговорил про роман с Шакирой

22:17

"От брата остались только ноги": мужчина в Грозе потерял маму, брата и невесткуФото

22:04

Киев выполнил все необходимые работы, чтобы отопительный сезон стартовал вовремя - Кличко

21:25

Жена Брюса Уиллиса рассказала, понимает ли тот, что неизлечимо болен

21:21

Шопинг за $1 миллион: пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую

21:19

Весь график красный: Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря

21:03

Пышное цветение гарантировано: чем подкормить орхидеи для лучшего роста

21:03

Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ

20:47

Украинцам вернут деньги за ремонт разрушенного в ходе войны жилья: Рада приняла закон

20:32

Favbet поддержал создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

20:13

Какой сегодня праздник 6 октября: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
20:11

Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваныФото

19:43

Мобилизация: адвокат оценил, смогут ли в Украине вручать электронные повестки

19:39

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:29

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:18

Надя Дорофеева призналась, почему не может иметь детей от Миши Кацурина

19:10

Россияне резко активизировались, под Марьинкой идут жестокие бои - Силы обороны

19:10

У РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крымумнение

19:01

Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:43

Новый фильм от Netflix вводит людей в состояние стресса: на что жалуются зрители

18:37

Выгодно ли сейчас ставить газовую установку на авто: комментарий эксперта

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять