УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

РФ массированно била по Украине: эксперт раскрыл тактику ракетного обстрела

Алексей Тесля
21 сентября 2023, 12:54 обновлено 21 сентября, 12:54
0
Ракеты РФ были направлены группами, которые объединялись и разделялись, пояснил Александр Коваленко.
Ракета, Александр Коваленко
Александр Коваленко оценил ракетный удар РФ по Украине / Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил комбинированный ракетный удар российских оккупантов по Украине сразу по нескольким городам.

Как пишет он в материале на сайте издания Sprotyv, ракеты РФ были направлены группами, которые объединялись и разделялись.

"То есть, по тактике пусков, россияне экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач", — подчеркнул эксперт.

видео дня

Оценивая мощность последнего удара ракетами Х-101/555 он указал, что можно говорить о том, что РФ использовала накопленный боекомплект.

"В целом, в условиях сложной обстановки, был показан высокий результат перехвата ракет противника. Особо следует отметить количество примененных ракет. Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, которые имеют проблему с износом и ресурсом. То есть командование оккупантов этому удару придавало особое значение и результат вряд ли их удовлетворил", — считает аналитик.

Коваленко также добавил, что попадание по энергообъекту в Ровенской области может быть тестовым ударом перед новыми атаками на энергетическую инфраструктуру.

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Александр Коваленко война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:51 Украина
СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

11:01 Украина
Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт раскрыл тактику ракетного обстрела

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

Реклама
10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

Реклама
09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

00:17

Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

00:00

Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

20 сентября, среда
23:40

Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

Реклама
23:05

Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

23:00

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

22:46

Кадыров "воскрес": прихвостень Путина появился в неожиданном видеоВидео

22:15

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

22:11

Водка, сигареты, перепаленные волосы и похабные фото: как выглядит дочь путиниста Эрнста из США

22:06

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

21:50

Россия "кинула" Армению: Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе

21:48

Поддерживал "русский мир" и сбежал из Украины: где сейчас Андрей Доманский

21:23

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протестыВидео

21:07

"Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять