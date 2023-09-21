РФ массированно била по Украине: эксперт раскрыл тактику ракетного обстрела

Ракеты РФ были направлены группами, которые объединялись и разделялись, пояснил Александр Коваленко.

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Александр Коваленко оценил ракетный удар РФ по Украине / Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил комбинированный ракетный удар российских оккупантов по Украине сразу по нескольким городам.

Как пишет он в материале на сайте издания Sprotyv, ракеты РФ были направлены группами, которые объединялись и разделялись.

"То есть, по тактике пусков, россияне экспериментировали с попытками прорыва ПВО и выполнения одновременно нескольких задач", — подчеркнул эксперт.

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Оценивая мощность последнего удара ракетами Х-101/555 он указал, что можно говорить о том, что РФ использовала накопленный боекомплект.

"В целом, в условиях сложной обстановки, был показан высокий результат перехвата ракет противника. Особо следует отметить количество примененных ракет. Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, которые имеют проблему с износом и ресурсом. То есть командование оккупантов этому удару придавало особое значение и результат вряд ли их удовлетворил", — считает аналитик.

Коваленко также добавил, что попадание по энергообъекту в Ровенской области может быть тестовым ударом перед новыми атаками на энергетическую инфраструктуру.

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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