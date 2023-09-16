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Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

Анна Ярославская
16 сентября 2023, 12:47 обновлено 16 сентября, 12:59
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Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска.
Ракетный удар, энергетика
РФ будет продолжать наносить ракетные удары по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Зимой страна-агрессор Россия вероятно будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году. Такой прогноз озвучили в Министерстве обороны Великобритании.

В британской разведке напомнили, что РФ атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года. Для ударов оккупанты в основном использовала ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с российской территории.

С апреля 2023 года Россия стала расходовать меньше крылатых ракет воздушного пуска, а российские лидеры подчеркнули усилия, направленные на увеличение темпов производства такого вооружения.

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"Поэтому Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска. Существует реальная возможность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой", - говорится в сообщении.

Сколько ракет есть у России

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что РФ изменила тактику ударов дронами. Оккупанты начали использовать больше дронов во время каждой атаки, и запускают их такими путями, чтобы приглушить звук.

Иран может передать России свои ракеты малой и большой дальности, которые оккупанты будут использовать для ударов по Украине. Эти ракеты будут убивать невинных людей. Об этом заявил военный аналитик и полковник Петр Черник.

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