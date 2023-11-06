Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

СБУ разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн. После сбора доказательств, ему было сообщено о подозрении.

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СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова / Коллаж Главред, фото: СБУ, Минобороны Украины

Бывшему заместителю министра обороны сообщили о подозрении относительно факта растраты государственных средств. Речь идет о поставках для ВСУ непригодной военной формы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Источники "Телеграфа" подтвердили , что речь идет именно об экс-заместителе министра обороны Украины (2021 -2023 гг.) Вячеславе Шаповалове.

Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 млрд грн.

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"По материалам дела, в 2022 году этот чиновник, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн. следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ сообщили, что на основании собранных материалов следователи сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. ",- добавили в СБУ.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 ноября была раскрыта антиукраинская деятельность псевдорелигиозного движения "АллатРа" в Украине. Служба безопасности Украины заблокировала более 20 офисов и ячеек этой организации, которые выполняли задачи в пользу российских спецслужб.

Также, 3 ноября Запорожье было задержано одного из информаторов Федеральной службы безопасности России, который передавал врагу конфиденциальную информацию. В течение октября этот злоумышленник получил работу в областной военной администрации, с целью поступления доступа к информации о Вооруженных Силах Украины и закупках оборонного оборудования в регионе.

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