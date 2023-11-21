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"Нужно дрессировать": кинолог рассказал самые распространенные ошибки в воспитании щенков

Юлия Закрепа
21 ноября 2023, 02:15
Дрессировщик собак ошеломил владельцев собак и раскрыл распространенные ошибки, которые можно совершить, когда вырастите еще маленького щенка.
'Нужно дрессировать': кинолог рассказал самые распространенные ошибки в воспитании щенков
Как дрессировать щенка / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Эксперт-кинолог рассказал о поведении животных, раскрыл две ключевые ошибки владельцев собак и назвал причины, почему людям трудно дрессировать своих любимцев.

Кинолог рассказал, что обычный поступок владельцев домашних животных - оставлять еду в миске для собаки целый день - это основная ошибка. Эксперт по дрессировке животных сказал, что установление определенного времени приема пищи обеспечит положительную связь между едой и временем кормления их владельцев, передает издание Mirror.

"Вы не только упускаете огромную возможность помочь дрессировать свою собаку, но и упускаете огромную возможность наладить отношения со своей собакой, где все лучшее в жизни приходит через вас", - добавил он.

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Дрессировщик собак подчеркивает, что люди перестают оставлять еду, чтобы собака не могла получить к ней доступ, когда захочет. Он объяснил, что лучший подход - составить график приема пищи, чтобы собака могла начать свой распорядок дня.

Еще одна ключевая проблема, в которой виноваты большинство владельцев домашних животных, говорит Уилл, это те, кто своим собакам показывают свою печаль, когда те уходят из дома на работу, или по делам.

"Когда вы идете на работу, а затем возвращаетесь, чтобы сказать, как вы скучаете по ним, говоря, что все будет хорошо - этого не стоит делать. Перестаньте так раздражать свою собаку. Перестаньте говорить им, как вы скучаете по ним, когда приходите домой. Так вы создаете тревогу разлуки с собакой", - добавил Уилл.

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