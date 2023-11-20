Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".

https://glavred.info/ukraine/slozhnaya-cel-dlya-rf-kiev-prikryvayut-tri-radiusa-pvo-politico-10518436.html Ссылка скопирована

Киев находится под защитой ПВО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Советские ЗРК ПВО средней дальности С-300 и "Бук-М1" прикрывали небо Киева в начале масштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

При этом пополнять их боекомплект стало проблематично, поскольку ракеты в большинстве своем производятся в России. Об этом идет речь в материале Politico.

Киев прикрывают три линии ПВО

Оставшиеся после распада СССР советские ЗРК усилены системами малой дальности Gepard из Германии и Avenger Short-Range Air Defense из США. Их главные цели – беспилотники и крылатые ракеты.

видео дня

Радиус средней дальности обеспечивают американские ракеты MIM-23 Hawks и норвежские NASAMS, а также немецкая система IRIS-T SLM.

И наконец на дальних подступах к Киеву работают американская система Patriot PAC-3 и система Eurosam SAMP/T, которую поставили Франция и Италия.

Отмечается, что настоящее боевое крещение Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами" и другими воздушными средствами более 20 дней. После этого киевляне впервые почувствовали себя в относительной безопасности.

Подчеркивается, что если в Киеве люди чувствуют себя более спокойно, то жители восточных и южных регионов Украины по-прежнему страдают от ежедневных обстрелов. Россияне наносят удары по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет совместно с партнерами производить оружие и ожидает, что союзники до конца года направят больше систем ПВО, чтобы отразить ожидаемые зимние атаки России на энергетическую инфраструктуру.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ПВО Украины

Ранее Зеленский намекнул на расширение ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с усилением ПВО в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т. Германия вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, отметил Мартин Егер.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил об усилении ПВО. Президент отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.