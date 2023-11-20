УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

Алексей Тесля
20 ноября 2023, 15:53
Боевое крещение комплекс Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами".
Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico
Киев находится под защитой ПВО / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Советские ЗРК ПВО средней дальности С-300 и "Бук-М1" прикрывали небо Киева в начале масштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

При этом пополнять их боекомплект стало проблематично, поскольку ракеты в большинстве своем производятся в России. Об этом идет речь в материале Politico.

Киев прикрывают три линии ПВО

Оставшиеся после распада СССР советские ЗРК усилены системами малой дальности Gepard из Германии и Avenger Short-Range Air Defense из США. Их главные цели – беспилотники и крылатые ракеты.

видео дня

Радиус средней дальности обеспечивают американские ракеты MIM-23 Hawks и норвежские NASAMS, а также немецкая система IRIS-T SLM.

И наконец на дальних подступах к Киеву работают американская система Patriot PAC-3 и система Eurosam SAMP/T, которую поставили Франция и Италия.

Отмечается, что настоящее боевое крещение Patriot прошел, когда РФ безуспешно атаковала столицу "Кинжалами" и другими воздушными средствами более 20 дней. После этого киевляне впервые почувствовали себя в относительной безопасности.

Подчеркивается, что если в Киеве люди чувствуют себя более спокойно, то жители восточных и южных регионов Украины по-прежнему страдают от ежедневных обстрелов. Россияне наносят удары по Одессе и ее стратегическому порту, а также по Херсонской, Донецкой и Запорожской областям.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет совместно с партнерами производить оружие и ожидает, что союзники до конца года направят больше систем ПВО, чтобы отразить ожидаемые зимние атаки России на энергетическую инфраструктуру.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ПВО Украины

Ранее Зеленский намекнул на расширение ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с усилением ПВО в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т. Германия вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, отметил Мартин Егер.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил об усилении ПВО. Президент отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ПВО война России и Украины IRIS-T ЗРК Patriot
Реклама

Главное за день

62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

15:53 Украина
Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

15:53 Украина
ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: детали

ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: детали

15:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:20

Что нужно отдать 22 ноября, чтобы пришло счастье: приметы и запреты дня

16:15

Загадка для самых внимательных: нужно найти голубя на улице города за 8 секунд

15:58

Умер участник шоу Голос країни-11 Владимир КаверинВидео

15:53

62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

15:53

Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
15:42

ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: деталиВидео

15:39

Как заточить терку до магазинной остроты обычной чашкой

15:33

Король новогоднего стола, и даже варить ничего не надо: рецепт шикарного салата МексикаВидео

15:27

Готовимся к Щедрому вечеру: когда в 2024 щедровать и посевать, даты и приметы на праздник

Реклама
15:26

В ВСУ будут мобилизовать через Work.ua: кого это коснется

15:13

300 ударных дронов для защитников на передовой: "Украинская команда" показала результаты дрон-марафона

15:05

Оккупанты пытались контратаковать: в ВСУ рассказали об изменениях на фронте

15:02

Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного

15:02

С отдельной спальней для Кабаевой: у Путина нашли новую мега-яхту – расследованиеВидео

15:01

"Все будут плакать от одной речи": назван период, когда Украина закончит войну - великолепный прогнозВидео

14:34

Так делали еще наши бабушки: зачем люди кладут лавровый лист под подушку

14:30

Александр Невзоров. Треть России ждет, пока мимо проплывет труп ПутинаВидеоблоги

14:29

Россияне отступили: ВСУ перешли в контрнаступление и захватили стратегические позиции

14:23

ВСУ ударили по оккупантам в Кременной: позицию захватчиков "сдал" чиновник РФВидео

14:17

Россия готовит массированный ракетный удар по Украине: чего ожидать украинцам

Реклама
14:06

Теперь официально: 37-летний "Эдвард Каллен" впервые станет отцомВидео

13:50

Подоляк рассказал, на сколько реально "заморозить" войну с Россией: какие могут быть последствия

13:36

Нужно ли промывать гречку перед варкой и как это делать правильно

13:15

Прорыв обороны Авдеевки: офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ

13:13

В Украине повалит сильный снег: в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов

13:02

Слякоть и дождь уже на пороге: 3 способа, как защитить обувь от промокания

12:46

Лунный календарь 21 ноября 2023: Месяц сулит тревожные мысли и осложнения на работе

12:40

Как выглядеть моложе: этот лайфхак для макияжа изменит жизнь женщин за 50

12:19

Украинская певица Jamala заочно арестована в РФ

12:00

Блокада границ способна повысить цены в Украине на 5-20 процентов - Вячеслав КоноваловЭксклюзив

11:50

Начали неожиданное наступление: результат удара ВСУ может быть впечатляющим - СМИ

11:50

"Завершится все не так быстро": Зеленский рассказал о состоянии войны в Украине

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 ноября 2023: Кабану - напряженные отношения, Тигру - новые возможности

11:23

Церковный праздник 21 ноября: что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

11:20

Оккупанты впервые нанесли массированный удар кассетными снарядами по ВСУ

11:18

ВСУ идут на Мелитополь: генерал раскрыл потери врага и сообщил об успехе

11:06

Мужчина раскрыл хитрости, как быстро нагреть батареи в доме

10:30

Есть погибшие и раненые: детали страшного утреннего удара по Херсону - ОВА

09:59

Населенного пункта больше не существует: стали известны детали боев на левом берегу Днепра

09:59

Перевернут судьбу и удвоят неудачи: 5 вещей, которые нельзя дарить на день рождение

Реклама
09:49

В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы передать важное сообщение

09:28

Один интересный ингредиент, который изменит представление о овсянке на завтрак всего за 15 минут

09:07

"Шансов больше нет": генерал-разведчик предупредил о новом приказе Путина

09:00

Дерматолог объяснил, как правильно мыть голову, чтобы не лишиться волосВидео

08:59

Россияне штурмуют позиции ВСУ: генерал раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом

08:24

"РФ устроила трагедию": экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины

08:09

"30 километров от Херсона": полковник армии Эстонии оценил продвижение ВСУ

07:07

Холод и дожди замедляют боевые действия: в ISW раскрыли направления с самыми тяжелыми боями

06:41

ВСУ нанесли большие потери оккупантам и продвинулись вперед под Авдеевкой - ISW

06:28

Что будет в итоге с помощью от США для Украинымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять