РФ перебрасывает на юг больше войск: зафиксировано движение техники в сторону Херсона

На фоне успехов украинских военных на левобережье Херсонщины, оккупанты стягивают на юг Украины больше своих подразделений.

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Оккупанты подтягивают больше подразделений на юг Украины/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

После того, как украинские военные достигли успехов на левом берегу Днепра, российские захватчики пытаются исправить ситуацию и усиливают свои войска на Херсонском направлении.

Страна-агрессор Россия перебрасывает на юг Украины больше своих подразделений. Новоприбывшие захватчики располагаются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у оккупантов размещены тренировочные базы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что была зафиксирована тенденция усиления армии оккупантов на нескольких направлениях.

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"Первое – сегодня 17 ноября с территории временно оккупированного Мариуполя в сторону Херсона движется огромное количество топливозаправщиков. Это именно то, что отмечают наши жители. Также мы видим на территории временно оккупированной Мелитопольщины новые и новые подразделения оккупантов, которые приезжают и чаще базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы", – отметил Иван Федоров.

Он подчеркнул, что враг сейчас накапливает силы на территории временно оккупированного юга. Федоров добавил, что захватчиков не останавливают даже безумные потери и ежедневные взрывы в Бердянске, Мелитополе и Токмаке.

Ситуация на Левобережье Херсонщины

Ранее сообщалось, что армия Украины закрепляется на Левобережье Херсонщины. Силы обороны Украины ведут мощную боевую работу на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы поддержать успешные действия, заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины. Как отметил военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко, уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу.

Также в CNN отметили, что ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные удерживают новый плацдарм уже около месяца. За это время ВСУ удалось закрепиться в районе населенного пункта Крынки.

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