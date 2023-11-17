РФ перебрасывает на юг больше войск: зафиксировано движение техники в сторону Херсона

После того, как украинские военные достигли успехов на левом берегу Днепра, российские захватчики пытаются исправить ситуацию и усиливают свои войска на Херсонском направлении.
Страна-агрессор Россия перебрасывает на юг Украины больше своих подразделений. Новоприбывшие захватчики располагаются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у оккупантов размещены тренировочные базы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Эспрессо".
Он отметил, что была зафиксирована тенденция усиления армии оккупантов на нескольких направлениях.
"Первое – сегодня 17 ноября с территории временно оккупированного Мариуполя в сторону Херсона движется огромное количество топливозаправщиков. Это именно то, что отмечают наши жители. Также мы видим на территории временно оккупированной Мелитопольщины новые и новые подразделения оккупантов, которые приезжают и чаще базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы", – отметил Иван Федоров.
Он подчеркнул, что враг сейчас накапливает силы на территории временно оккупированного юга. Федоров добавил, что захватчиков не останавливают даже безумные потери и ежедневные взрывы в Бердянске, Мелитополе и Токмаке.
Ситуация на Левобережье Херсонщины
Ранее сообщалось, что армия Украины закрепляется на Левобережье Херсонщины. Силы обороны Украины ведут мощную боевую работу на левом берегу Днепра в Херсонской области, чтобы поддержать успешные действия, заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
Военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины. Как отметил военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко, уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу.
Также в CNN отметили, что ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные удерживают новый плацдарм уже около месяца. За это время ВСУ удалось закрепиться в районе населенного пункта Крынки.
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