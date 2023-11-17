Единственное условие окончания войны: полковник ВСУ раскрыл детали и назвал дату

По словам полковника запаса, война будет продолжаться до тех пор, пока украинские военные не выйдут на границы 1991 года.

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Полковник запаса ВСУ сообщил, когда может закончиться война / Коллаж Главред, фото: ostro.org, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны

Единственный путь к завершению войны в Украине - это полный разгром российской армии и уничтожение всего ее личного состава на территории Украины. Это означает, что "серьезные" военные действия продлятся примерно год-полтора, до присоединения Украины к НАТО в 2025 году. Об этом в комментарии для ТСН.ua. сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

"Примерно к осени следующего года мы можем разгромить российскую армию после того, как получим достаточное количество самолетов и ракет. Выйти на государственную границу. А там прикроемся натовским ядерным зонтиком. И еще лет 10, пока Россия будет разваливаться, враг однозначно будет создавать пограничные конфликты. Там придется держать армию. Война будет развернута на тысячи километров государственной границы. Когда Россия развалится, будем заключать договоренности с теми республиками, которые образуются. Примерно такой сценарий. Он один единственный. Любой другой не завершит войну", — считает Роман Свитан.

Свитан подчеркивает, что завершение войны означает возвращение к государственным границам. Полковник ВСУ добавляет, что военнослужащие приносили присягу перед народом Украины на сохранение территориальной целостности и суверенитета государства в пределах границ 1991 года,

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Победа над российской армией возможна уже осенью следующего года, считает Роман Свитан. В частности благодаря тому, что Украина "вплетена" в избирательную кампанию США.

"Белый дом сейчас заинтересован именно в таком развитии событий. Поэтому мы с их парадигмой будем сверять часы и таким образом ее выполнять", — говорит Роман Свитан

Война России против Украины - последние новости

Военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко сообщил, что российская армия воздерживается от подвода тяжелой техники ближе к левому берегу Херсонщины из-за успешной деятельности дронов ВСУ.

Представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк добавила, что Силы обороны Украины закрепились на позициях на левом берегу Днепра в Херсонской области. Осуществляется интенсивная боевая деятельность с целью поддержания достигнутого успеха.

В то же время, бои за Авдеевку Донецкой области существенно увеличили потери российских оккупантов в Украине.

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