Должно сложиться пять факторов: полковник ВСУ рассказал, когда закончится война

Без Украины Россия исторически невозможна как сверхдержава. Другого образа мышления в политическом и общенациональном смысле у страны-агрессора нет.

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Петр Черник спрогнозировал сроки окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Армия inform, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Когда закончится война - вопрос, который украинцы задают себе каждый день. Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает: чтобы прогнозировать пути окончания войны России против Украины, нужно смотреть гораздо шире.

По его словам, без Украины Россия исторически невозможна как сверхдержава. Другого образа мышления в политическом и общенациональном смысле у страны-агрессора нет.

"Российская государственность в том виде, в каком она есть начиная с Ивана Грозного носит имперский характер. И вообще восхождение сначала царской империи, а затем большевистской империи началось с поглощения Украины. Грустный 1654 год – Переяславская рада. Это есть тем фундаментом их создания в части сверхдержавности", - сказал Черник в интервью ТСН.

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Полковник убежден: чтобы навсегда закрыть вопрос войны с РФ, необходимо, чтобы сложились пять фундаментальных принципов. А именно:

Российская Федерация должна распасться на 25-30 государств;

у РФ должны забрать ядерное оружие;

"их должны отсечь от нефти, газа, Сибири, потому что это дешевые ресурсы, которые им дурманят голову";

Украина должна обязательно вступить в НАТО.

"То, что останется на территории Московской республики, как они ее условно назвали, образца 1471 года. Почему этот год — это еще без Новгорода Великого, до его присоединения. Это последние картографические очертания Московского княжества", — сказал Черник.

Военный аналитик назвал и пятый фундаментальный принцип. По его словам, нужно проводить идеологическую очистку трех поколений россиян, а на это пойдет от 60 до 80 лет. Именно так и происходило в Германии после Второй мировой войны.

"Это пять базовых принципов. Если это не решается, за исключением вступления в НАТО, то вопрос следующей российско-украинской войны — только вопрос времени", — считает Черник.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Война в Украине может закончиться в середине 2024 года. Повлиять на это могут выборы в США и нежелание стран Запада затягивать конфликт. Такой прогноз озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Война в Украине, вероятнее всего, не закончится через год. Сроки завершения боевых действий затягиваются. Но наше государство точно одержит победу в войне. Такой прогноз озвучил лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

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