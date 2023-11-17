Должно сложиться пять факторов: полковник ВСУ рассказал, когда закончится война

Когда закончится война - вопрос, который украинцы задают себе каждый день. Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает: чтобы прогнозировать пути окончания войны России против Украины, нужно смотреть гораздо шире.
По его словам, без Украины Россия исторически невозможна как сверхдержава. Другого образа мышления в политическом и общенациональном смысле у страны-агрессора нет.
"Российская государственность в том виде, в каком она есть начиная с Ивана Грозного носит имперский характер. И вообще восхождение сначала царской империи, а затем большевистской империи началось с поглощения Украины. Грустный 1654 год – Переяславская рада. Это есть тем фундаментом их создания в части сверхдержавности", - сказал Черник в интервью ТСН.
Полковник убежден: чтобы навсегда закрыть вопрос войны с РФ, необходимо, чтобы сложились пять фундаментальных принципов. А именно:
- Российская Федерация должна распасться на 25-30 государств;
- у РФ должны забрать ядерное оружие;
- "их должны отсечь от нефти, газа, Сибири, потому что это дешевые ресурсы, которые им дурманят голову";
- Украина должна обязательно вступить в НАТО.
"То, что останется на территории Московской республики, как они ее условно назвали, образца 1471 года. Почему этот год — это еще без Новгорода Великого, до его присоединения. Это последние картографические очертания Московского княжества", — сказал Черник.
Военный аналитик назвал и пятый фундаментальный принцип. По его словам, нужно проводить идеологическую очистку трех поколений россиян, а на это пойдет от 60 до 80 лет. Именно так и происходило в Германии после Второй мировой войны.
"Это пять базовых принципов. Если это не решается, за исключением вступления в НАТО, то вопрос следующей российско-украинской войны — только вопрос времени", — считает Черник.
Когда закончится война в Украине - прогнозы
Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.
Война в Украине может закончиться в середине 2024 года. Повлиять на это могут выборы в США и нежелание стран Запада затягивать конфликт. Такой прогноз озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Война в Украине, вероятнее всего, не закончится через год. Сроки завершения боевых действий затягиваются. Но наше государство точно одержит победу в войне. Такой прогноз озвучил лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.
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