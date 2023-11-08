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"Поддержка Украины может расти": Жданов назвал сроки завершения войны

Анна Ярославская
8 ноября 2023, 10:35
Запад готов помогать Украине столько, сколько нужно. Но все равно большинство стран склоняется к тому, что конфликт нужно решать.
Олег Жданов, ВСУ
Олег Жданов спрогнозировал сроки завершения война в украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Война в Украине может закончиться в середине 2024 года. Повлиять на это могут выборы в США и нежелание стран Запада затягивать конфликт. Такой прогноз озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Запад готов нам помогать столько, сколько нужно.

"Но все равно большинство стран склоняется к тому, что нужно этот вопрос решать. И поддержка Украины от этого может расти. Есть вероятность завершения войны. В каком контексте она будет завершена — это уже следующий вопрос. А вот сам факт окончания по крайней мере активной фазы боевых действий да, по всей вероятности", — сказал Жданов в комментарии ТСН.

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Что касается ситуации на фронте до конца 2023 года, то, по словам эксперта, из-за ухудшения погодных условий, в частности осенних дождей, активные боевые действия в Донецкой области замедлятся.

Жданов считает, что ситуация на линии фронта, скорее всего, внесла коррективы в планы командования. Эксперт считает, что главная задача сейчас— удержать те позиции, которые они занимают, и наносить максимальное поражение, особенно логистике противника, чтобы подготовиться к следующему наступлению.

"Возможно, если будут созданы благоприятные условия, а это возможно за счет передачи нам технологического и более эффективного оружия, мы будем проводить наступательные операции на отдельных оперативных направлениях", — сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Война в Украине может затянуться гораздо дольше, чем ранее предполагали западные представители в начале 2023 года. Боевые действия могут продолжаться еще 6-7 лет, пишет Bloomberg.

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

Основные сроки завершения войны в Украине могут стать понятны после встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Эта встреча должна состояться в ноябре в Сан-Франциско, считает политический эксперт Валерий Клочок.

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