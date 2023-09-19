Война затянется: на Западе дали мрачный прогноз и назвали неожиданные сроки

Война в Украине может затянуться гораздо дольше, чем ранее предполагали западные представители в начале 2023 года.
Боевые действия могут продолжаться еще 6-7 лет, говорится в материале агентства Bloomberg.
Как подчеркивают авторы материала, США и их союзники в G7 не исключают, что боевые действия в Украине могут затянуться на неопределенный срок. Эта вероятность закладывается в военное и финансовое планирование на будущие годы.
Как предположил один из высокопоставленных европейских чиновников, война в Украине не закончится в течении следующих 6-7 лет.
"Представители G7 обсудили мрачную перспективу во время обеда в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, вероятно, еще будет продолжаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе", — заявил анонимный чиновник из Государственного департамента США.
Ранее Валерий Залужный принял важное решение с украинскими командирами. Главком ВСУ провел встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".
Напомним, на Купянском направлении прекратились бои, однако оккупанты применяют артиллерию и авиацию. На этом направлении противник 464 раза обстрелял украинские позиции и 13 раз использовали авиацию, сообщил Евлаш.
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