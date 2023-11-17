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Переговоры о вступлении в ЕС могут сорваться - Reuters

Елизавета Бельмас
17 ноября 2023, 18:32
Лидеры ЕС могут не принять решение о начале переговоров с Украиной касательно вступления в союз.
Переговоры о вступлении в ЕС могут сорваться
Переговоры о вступлении в ЕС могут сорваться / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Сегодня, 17 ноября, стало известно о риске отмены начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, назначенных на середину декабря. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Один из высокопоставленных чиновников блока, который предпочел остаться анонимным, заявил, что решение пригласить Украину к переговорам о вступлении в союз в середине декабря "находится под угрозой".

Причиной этого является всё то же сопротивление Венгрии, которая препятствует достижению единодушия 27 стран Евросоюза.

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По словам чиновника, несмотря на предложение исполнительной власти ЕС о приглашении Украины на декабрьское решение саммита в случае выполнения Киевом окончателных условий, была предусмотрена еще одна дата оценки на март 2024 года.

Этот момент некоторые участники союза могут использовать для того, чтобы предложить вернуться к вопросу Украины в марте 2024 года. Также, отвечая на вопрос о том, находится ли декабрьское решение под угрозой, собеседник ответил кратко - "Конечно".

Вступление Украины в ЕС

Напомним, стало известно, что Европейская комиссия порекомендует Европейскому совету начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, если Киев выполнит четыре условия. Впоследней редакции отчета Еврокомиссии относительно прогресса Украины в "евроинтеграционных" реформах говорится о начале переговоров о вступлении, принятии структуры переговорного процесса только после выполнения Киевом ряда условий.

При этом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве Украины. Он добавил, что это является "четкой позицией" Венгрии, и отметил, что высказанная позиция не связана со спорами между Брюсселем и Венгрией относительно миллиардов евро средств ЕС, приостановленных для Венгрии из-за вопроса верховенства закона.

Также, посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, может ли коррупция помешать вступлению Украины в союз. По словам Матерновой, Украина - не одна страна в Европе, в которой замечены факты коррупции, однако для вступления в ЕС важен скорее другой фактор - борьба с этой проблемой.

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Евросоюз война в Украине
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