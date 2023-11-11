Может ли коррупция помешать Украине вступить в ЕС: мнение посла Союза

Посол ЕС в Украине рассказала,может ли коррупция в Украине встать на пути переговоров о вступлении страны в ЕС.

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Может ли коррупция помешать Украине вступить в ЕС / коллаж: Главред, фото: фб Катарина Матернова, Flickr

Проблема коррупции в Украине одной из первых обсуждается на фоне возможности переговоров о вступлении в Европейский Союз. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона рассказала, может ли это помешать вступлению.

По словам Матерновой, Украине - не одна страна в Европе, в которой замечены факты коррупции, однако для вступления в ЕС важен скорее другой фактор - борьба с этой проблемой.

Вы уже сделали много работы. У вас есть четыре антикоррупционных института, есть реформированные суды, не все, но это процесс, который никогда не останавливается. У вас есть свободные средства массовой информации, сильное гражданское общества, - объясняет посол. видео дня

Также дипломат акцентировала внимание на том, что Украина продолжает борьбу с коррупцией, а значит - результат не заставит себя ждать, ведь есть движения в положительном направлении.

Катарина Матернова считает, что факты коррупции не станут препятствием в переговорах по вступлению Украины в Евросоюз.

Важно знать, прошлый год для Украины ознаменовался 33 баллами из 200 по индексу восприятия коррупции. Этот показатель довольно низкий, если сравнивать с другими странами ЕС, однако такие страны, как Болгария, Хорватися и Румыния имели похожие данные, когда вступали в переговорный процесс.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз не должен начинать переговоры о членстве Украины. Он утверждает, что это является "четкой позицией" Венгрии, и отметил, что высказанная позиция не связана со спорами между Брюсселем и Венгрией.

Также Венгрия блокирует помощь Украине, однако сообщается, что вето Венгрии не остановит помощь, потому что ЕС может его обойти. Евросоюз может обратиться за помощью к другим странам-членам ЕС отдельно. Путем двусторонних соглашений удастся собрать ту же сумму.

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