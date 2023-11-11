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Венгрия не заблокирует помощь Украине: в Евросоюзе знают, как обыграть Орбана

Ангелина Подвысоцкая
11 ноября 2023, 00:11
Даже вето Венгрии не помешает передать Украине помощь на сумму 50 миллиардов евро.
Венгрия не заблокирует помощь Украине: в Евросоюзе знают, как обыграть Орбана
Венгрия не сможет заблокировать выделение Украине 50 млрд евро от ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Венгрия пытается заблокировать выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро от Евросоюза. Но вето Венгрии не остановит помощь, потому что ЕС может его обойти. Об этом сообщает Reuters.

Евросоюз может обратиться за помощью к другим странам-членам ЕС отдельно. Путем двусторонних соглашений удастся собрать ту же сумму.

"Венгрия рискует злоупотреблять своей удачей. Мы бы предпочли, чтобы она была на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомляет, но у нас он есть, если потребуется", - говорится в сообщении.

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Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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Евросоюз война в Украине Венгрия военная помощь вторжение России
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