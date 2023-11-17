Украина стала "заложницей" споров в Конгрессе США, помощь под угрозой – Politico

Помощь Украине от Соединенных Штатов оказалась под угрозой. Республиканцы блокируют этот вопрос и требуют от демократов выполнить их требования.

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Украина стала "заложницей" споров в Конгрессе США, помощь под угрозой/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Споры о южной границе и иммиграционном законодательстве, которые в настоящее время продолжаются в Конгрессе США, ставят под угрозу помощь Украине.

Об этом сообщает Politico. В издании отмечают, что Украина фактически стала своеобразной заложницей 30-летнего спора республиканцев и демократов о границе. В Сенате Соединенных Штатов Америки опасаются, что это может сильно затянуть вопрос финансирования помощи Украине.

Издание пишет, что американские законодатели из Республиканской партии поставили демократам требования, согласно которым они согласятся на принятие помощи украинцам, если демократы согласятся ужесточить иммиграционное законодательство США.

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Также республиканцы хотят добиться восстановления части стены на границе между Соединенными Штатами и Мексикой, сокращения количества лиц, получающих "гуманитарный пароль" для въезда в США, и усложнения правил получения убежища для мигрантов. Демократы в свою очередь на такие требования соглашаться не хотят.

При этом в Белом доме критикуют предложение присоединить вопрос оказания помощи Украине к безопасности границы США, а спикер Палаты представителей США Майк Джонсон наоборот поддерживает такую идею.

Помощь Украине от США

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Напомним, в США одобрили проект финансирования без помощи Украине, чтобы избежать "шатдауна". Если законопроект о государственном финансировании будет принят Сенатом, президент Байден будет готов подписать документ.

После этого стало известно, что Байден подписал закон о временном финансировании без помощи для Украины. Палата представителей США намерена отдельно рассмотреть запрос президента Байдена о финпомощи Украине.

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