Священник начал оскорблять защитника и снимать его на телефон, хотя съемка военных в условиях войны запрещена. После этого священнослужитель укусил бойца.

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В Чернигове священник УПЦ МП назвал "фашистом" и покусал украинского военного/ коллаж: Главред, фото: cheline.com.ua

В Чернигове один из священников так называемого московского патриархата оскорблял и укусил украинского военного.

Инцидент произошел возле Спасо-Преображенского собора, который Министерством культуры был передан Православной церкви Украины, сообщает местное издание Чeline.

Священнослужители УПЦ МП пришли в храм, чтобы забрать оттуда свои вещи. Но во время этого один из них начал оскорблять военных, которые дежурили рядом и охраняли собор. Священник Андрей Забуранный сначала начал называть защитников Украины "фашистами", а потом достал мобильный телефон и начал снимать их на видео.

видео дня

"Это четкая провокация для картинки российской пропаганды. Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и стал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты", – рассказал боец, дежуривший у храма.

Когда воин попросил священника не снимать его, ведь в условиях военного положения снимать военных запрещено, представитель УПЦ МП никак не отреагировал на эти просьбы.

"На мои просьбы священник не реагировал и провоцировал дальше, всё время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствовал. После этого священник набросился на меня с кулаками, а потом схватил за руку и укусил", – рассказал военный.

После инцидента на место происшествия прибыли правоохранители. Однако в издании не отмечают, привлекли ли к ответственности священника за такие действия.

В местной полиции не обнародовали информации об этом инциденте.

Ранее сообщалось, на Буковине осудили промосковского попа, который призвал отказаться от Крыма и Донбасса. Он заявил, что на Донбассе и в Крыму "живут русскоязычные люди, которые ненавидят украинцев".

Напомним, Верховная Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине. 19 октября депутаты поддержали законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект принят в первом чтении.

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