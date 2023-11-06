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Призвал отказаться от Крыма и Донбасса: на Буковине засудили промосковского попа

Ангелина Подвысоцкая
6 ноября 2023, 19:58
Он заявил, что на Донбассе и в Крыму "живут русскоязычные люди, которые ненавидят украинцев".
священник, похороны военного
В Черновицкой области священник на похоронах призвал отказаться от Донбасса и Крыма / Коллаж: Главред, фото: acebook.com/ill.mr, УНИАН

В Черновицкой области священник УПЦ МП на похоронах погибшего военного призвал отдать России Крым и Донбасс и заявил, что "это не наши земли". Его уже признали виновным в коллаборационной деятельности. Об стало известно из решения Глубокского районного суда Черновицкой области.

Это произошло еще 23 марта прямо на кладбище села Черепковцы. На похоронах присутствовали более 60 человек и промосковский поп решил обратиться к ним со скандальной речью. Клирик отказался признавать, что российский диктатор Владимир Путин развязал кровавую войну против Украины. В то же время он заявил, что это война "между США и РФ".

"Донбасс и Крым – не наши земли, что там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти. Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается", – говорил священник.

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По его мнению, на Донбассе и в Крыму якобы живут "русскоязычные люди, которые ненавидят украинцев".

Стоит отметить, что священник не явился на рассмотрение дела, но в письме признал себя виноватым и ничего не оспаривает. Священника лишили права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями. Этот запрет будет действовать 12 лет.

Дело экс-посланника лавры Павла Лебедя

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодекса. В его доме также был проведен обыск. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

После того как "Паша-мерседес" несколько месяцев провел под домашним арестом, ему в июле суд изменил "меру пресечения" на содержание под стражей в СИЗО с возможностью внесения залога – выйти он сможет под огромный залог в размере 33 миллионов гривен.

Однако 7 августа стало известно, что Павла Лебедя уже выпустили под залог. Митрополит и его адвокат утверждают, что 33 миллиона гривен на залог насобирали "более тысячи человек".

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