В ОП раскрыли сценарий окончания войны и рассказали о сроках освобождения Крыма

Сроки освобождения захваченных территорий зависят от ряда факторов, уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк рассказал о сценарии завершения войны / Коллаж: Главред, фото: фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

Вопрос освобождения оккупированных территорий необходимо решать с точки зрения анализа действий России на оккупированных территориях, а также внесения быстрых корректив в тактику проведения боевых действий.

"Если нам, например, бронетехника сегодня не нужна как ключевой элемент, а на первом этапе прорыва обороны нужны, например, дроны, дальнобойные ракеты, системы РЭБ, авиационный компонент, то все-таки нужно, чтобы они были. Тогда мы можем предсказывать сроки (деоккупации, - ред.)", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Каналу 24.

При этом он уверен в том, что сроки освобождения захваченных территорий зависят от ряда факторов:

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деньги и оружие у России;

ресурсы и оружие у Украины;

сроки, когда это оружие в достаточном количестве будет использоваться Украиной или Россией.

Вместе с тем представитель ОП говорит о том, что в мире фундаментально изменилось понимание, что без проигрыша России война будет масштабирована в любом случае и в мире будут доминировать насилие и хаос.

"Когда мы говорим о неправильном исходе войны, он звучит, что страны-демократы объединились и проиграли примитивной авторитарной стране. Не Украина проиграла. Я хочу, чтобы мы все это осознавали. И даже те, кто говорит, что это тяжело, невозможно, должны понять, что это будет выглядеть именно так – будто страны-демократии гораздо слабее отдельной авторитарной страны", - сказал он.

Подоляк добавил, что страны-демократии не смогут претендовать на глобальное лидерство, а страны с авторитарными системами имеют право доминировать и имеют право инвестировать в атаку других территорий, не только Украины, при этом Россия станет глобальным доминатором.

Сценарии окончания войны

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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