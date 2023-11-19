Войска РФ наступают под Купянском, ВСУ бьются на левобережье Херсонщины – Генштаб

Подразделения сил обороны Украины продолжают наступательные действия в направлении оккупированного Мелитополя Запорожской области, сказали в Генштабе.

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ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины и отбивают атаки россиян на других участках фронта - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

Оккупационные войска агрессора России наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. ВСУ проводят наступательные действия в направлении захваченного Мелитополя, удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и бьются там с вражескими силами. Об этом заявили в Генеральном штабе.

В сводке Генштаба на утро, 19 ноября, говорится о том, что войска РФ наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового.

Купянское направление

За прошедшие 24 часа на поле боя произошло 71 столкновение. В направлении Купянска ВСУ отбили 7 атак в районах Синьковки и Петропавловки.

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Кроме того, оккупанты провели безуспешные атаки в районе Торского.

Бахмутское направление

Украинские войска под Бахмутом отбили 8 атак захватчиков в районах Клещиевки и Андреевки, идут штурмы на южном фланге.

Авдеевка

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку, враг несет серьезные потери. В частности, захватчики провели 26 штурмов в районе Керамика, Новобахмутовки, Степового и Авдеевки, но безуспешно.

Помимо этого, ВСУ отбили 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки, и 3 атаки в районе Старомайорского.

Мелитопольское направление

Силы обороны Украины в Запорожской области отразили вражеские штурмы в районе Работино, Новопрокоповки и Вербового. Продолжаются наступательные действия в направлении захваченного россиянами Мелитополя.

Левобережье Херсонщины

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ ведут контрабатрейную борьбу, удерживают плацдарм на левом берегу Днепра и наносят удары по российским оккупантам.

Война России против Украины

Враг бросил силы для захвата Купянска, сообщил 15 ноября начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо. Там враг перегруппировался и пытается наступать с нескольких направлений. Силы обороны отражают атаки.

ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой, сказал командир стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. При этом украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Войска РФ отодвинуты на 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонской области, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ продолжают там закрепляться.

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