ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой: генерал рассказал о ситуации на фронте

Авдеевка остается одной из самых горячих точек фронта, командир Александр Тарнавский рассказал о ситуации на этом направлении.

https://glavred.info/ukraine/vsu-stoyko-derzhat-oboronu-pod-avdeevkoy-general-rasskazal-o-situacii-na-fronte-10517956.html Ссылка скопирована

ВСУ стойко держат оборону под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, командование ОСВС Украины

На Авдеевском направлении уже почти месяц ежедневно идут тяжелые бои. Командир стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 18 ноября.

По словам Тарнавского, воины ВСУ стойко держат оборону на Авдеевском направлении и всего за сутки там произошло 51 боевое столкновение. Враг нанес 8 авиаударов и 974 артобстрела.

На данный момент за сутки на этом направлении вражеская армия потеряла 456 человек личного состава, 1 также сдался в плен. Помимо прочего, ВСУ ликвидировали 19 единиц техники:

видео дня

1 танк

3 ББМ

2 артсистемы

12 БпЛА

1 единицу спецтехники

16 единиц военной техники также повреждено

К тому же, Тарнавский сообщил о наступательных действиях ВСУ на Мелитопольском направлении.

Тарнавский о ситуации под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: скриншот телеграм

Ситуция на Авдеевском направлении

Напомним, разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что несмотря на большие ежедневные потери, российские войска продолжают основной удар в районе Авдеевки и Марьинки по-прежнему.

Несмотря на это, британские военные аналитики сообщают, что под Авдеевкой РФ несет особо тяжелые потери, российские силы теряют "от 500 до 1000 человек в день".

Также известно, что российские оккупанты готовятся к проведению третьей волны наступления на Авдеевку. Они хотят окружить город, а украинские военные готовятся противостоять врагу. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупуню. Он добавил, что оккупанты сейчас используют пехоту, но во время третьего наступления могут применить много военной техники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.