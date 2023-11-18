ВСУ остановили россиян под Авдеевкой: у РФ тяжелые потери – британская разведка

Под Авдеевкой РФ несет особо тяжелые потери, подчеркнули британские военные аналитики.

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У Авдеевки продолжаются тяжелые бои / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

За последнюю неделю наиболее интенсивные наземные бои шли на трех участках фронта, при этом ни одна из сторон не достигла прогресса, говорится в новом отчете британской разведки.

Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из участков фронта, отмечается в сообщении, размещенном в соцсети Х Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что бои шли на Купянском направлении на Луганщине, под Авдеевкой в Донецкой области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, где украинские войска создали плацдарм.

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Ситуация в районе Авдеевки

При этом британские военные аналитики уточняют, что под Авдеевкой оккупанты РФ несут особенно тяжелые потери.

Подчеркивается, что в боях под Авдеевкой российские силы теряют "от 500 до 1000 человек в день".

При этом в сообщении приводятся "свидетельства очевидцев" о важной роли малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.

"С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются", – добавили в британской разведке.

/ @DefenceHQ

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что у РФ катастрофические потери под Авдеевкой. Рост числа некрологов оккупантов РФ связан с активными попытками российской армии взять Авдеевку.

Напомним, ранее в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки. Российские оккупанты в попытках окружить Авдеевку потеряли около 3 тысяч своих военных и приблизительно 270 единиц тяжелой военной техники, пишет Юлиан Репке.

Как ранее сообщалось, оккупанты стянули кучу техники к Авдеевке, рассказал боец ВСУ Егор Фирсов. По его словам, украинские войска готовятся к новой навале со стороны вражеских российских подразделений.

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