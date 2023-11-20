'30 километров от Херсона': полковник армии Эстонии оценил продвижение ВСУ

По словам полковника эстонской армии, главная цель операции на левом берегу Херсонщины - это защитить правый берег области от артобстрелов.

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Полковник армии Эстонии оценил продвижение ВСУ / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают операции на левом берегу Херсонщины, заставляя россиян уходить со своих позиций. По словам заместителя главы оперативного подразделения штаба армии Эстонии полковника Янно Мярка, в течение месяца ВСУ успешно расширили плацдармы на левом берегу Днепра. Об этом пишет ERR.ee.

"На сегодня это около 30 километров к северо-востоку от Херсона, два -три километра через Днепр и до четырех километров через Днепр в 15 километрах к юго-востоку от Херсона", - сказал он.

Он также добавил, что главная цель операции Сил обороны Украины - это заставить оккупационные силы России отступить на расстояние, достаточное для того, чтобы их артиллерийские системы больше не могли достигать Херсона и близлежащих населенных пунктов.

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"Эффективная дальность огня 152-мм артсистем, которые преимущественно используются российскими войсками, составляет 25 километров", – пояснил полковник.

Войска РФ предпринимают значительные усилия, чтобы не допустить расширения плацдармов ВСУ на левом берегу реке Днепр и переброски туда дополнительных сил. По словам замглавы оперативного подразделения штаба армии Эстонии полковника Янно Мярка, россияне понесли очень большие потери на этом направлении.

"Потери за четыре недели (на этом участке. - Ред.) оцениваются примерно у 3500 российских солдат, как ранеными, так и убитыми. Это заставило российское командование перебросить в этот район части с других фронтов", – сказал полковник.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины в Херсонской области успешно заставили отступить оккупационные войска России от реки Днепр на расстояние от 3 до 8 километров и продолжают укреплять свои позиции на левом берегу. Вражеские минометные группы теперь не способны достичь правого берега. Об этом сообщила представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Как сообщил представитель Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, оккупационные войска России на временно контролируемых территориях левобережной части Херсонской области активно прибегают к мародерским действиям. Зафиксированы случаи, когда они используют грузовики для приезда в жилые дома и совершают ограбления. Такое поведение свидетельствует, что их возможный выход из этих территорий приближается.

В то же время, в отчете Института изучения войны отмечено, что украинские военные активно удерживают свои позиции на левом берегу Днепра и дополняют их дополнительными силами.

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