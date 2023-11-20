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"Смерть" Путина: экс-полковник ФСБ выдвинул неожиданную версию о "регенте"

Алексей Тесля
20 ноября 2023, 04:00
Информация о "смерти" Владимира Путина выгодна кому-то очень сильному и влиятельному, считает Геннадий Гудков.
Владимир Путин, Геннадий Гудков
Геннадий Гудков оценил информацию о "смерти" Владимира Путина / сайт Кремля, Википедия

Информация о якобы смерти диктатора Владимира Путина выгодна некоторым людям из его окружения, заявил бывший полковник ФСБ и нынешний оппозиционный российский политик Геннадий Гудков.

В случае смерти хозяина Кремля в РФ сразу все изменится, подчеркнул он в эфире Ми – Україна.

Бывший полковник ФСБ считает, что концепция о мёртвом Путине "неплохая — она разрушает имидж Путина, ослабляет его". Однако, с другой стороны, если подобная информация распространяется, то это выгодно "кому-то очень сильному и влиятельному, кто может спорить с Путиным".

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При этом он не исключил того, что такая ситуация выгодна человеку, который рассматривается как "регент Путина". Оппозиционер РФ пояснил, кто это может быть: "Все смотрят на Патрушева".

С другой стороны не исключается заинтересованность главы "Роснефти" Игоря Сечина — он, по его мнению, является не менее влиятельным. Однако на данный момент по всем признакам властитель Кремля все же жив, отметил российский оппозиционер.

Если бы это было не так, то "это вызвало бы ужасную турбулентность в верхних эшелонах власти". Поскольку этой "турбулентности" нет - нет "грызни, ссор, подстав, расправ, арестов", добавил Гудков.

Кто такой Геннадий Гудков

Геннадий Владимирович Гудков — российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке.

Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004–2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвертого, пятого и шестого созывов (2001–2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

Ранее в ГУР назвали цели разгона информации о смерти диктатора. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

Как известно, недавно Telegram-канал Генерал СВР писал, что у Путина вечером 22 октября произошел серьезный приступ - кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. По данным канала, к Путину срочно вызвали медиков. Врачи провели реанимацию. У президента РФ якобы была остановка сердца.

Напомним, ранее Генерал СВР сообщил, что Путин якобы "умер" вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России "начинается переворот".

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новости России Владимир Путин Геннадий Гудков
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