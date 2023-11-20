ВСУ нанесли большие потери оккупантам и продвинулись вперед под Авдеевкой - ISW

Российские оккупанты пытались провести наступательные операции в районе Авдеевки 19 ноября, но безуспешно.

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ВСУ продвигаются под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

В отчете Института изучения войны аналитики сообщили, что украинские войска провели успешную атаку в районе Авдеевки и продвинулись вперед 19 ноября.

Эксперты ISW отмечают, что Силы обороны контратаковали под Авдеевкой позиции захватчиков и 19 ноября совершили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные данные указывают, что ВСУ продвинулись вперед у железной дороги к юго-востоку от Степного, что в 3 километрах к северо-западу от Авдеевки.

Ситуация на Авдеевском направлении / скриншот: deepstatemap.live

Также в отчете сообщается, что российские захватчики также проводили наступательные операции в районе Авдеевки 19 ноября, но никакого успеха не добились.

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В свою очередь представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что среди оккупантов растет количество отказов идти в атаку на позиции ВСУ. Также растут случаи дезертирства. Это вынуждает командование захватчиков применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть российские войска к бою.

Он добавил, что российская армия отмечала большие потери под Авдеевкой и вынуждена использовать мобилизованный личный состав и призывников из числа военнослужащих-срочников.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что ВСУ борются за Авдеевку, но россияне имеют незначительное продвижение. Российские войска контролируют 60 процентов промышленной зоны, а часть Авдеевского коксохимического завода все больше становится "серой зоной".

Под Авдеевкой Россия запускает танки-камикадзе по позициям ВСУ. Поскольку российским войскам не удается взять Авдеевку, они делают ставку на новую тактику и отправляют на позиции ВСУ танки-камикадзе.

Оккупанты обстреливают дома в Авдеевке, где люди спасаются от холода. Россияне прицельно бьют по домам, откуда идет дым, ведь с приходом похолодания жители Авдеевки Донецкой области начали отапливать их буржуйками.

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