Под Авдеевкой Россия запускает танки-камикадзе по позициям ВСУ: Путин надеется на успех

Поскольку российским войскам не удается взять Авдеевку, они делают ставку на новую тактику и отправляют на позиции ВСУ танки-камикадзе.

https://glavred.info/world/pid-avdijivkoyu-rosiya-zapuskaye-tanki-kamikadze-po-poziciyam-zsu-putin-nadiyetsya-na-uspih-10518166.html Ссылка скопирована

Путин надеется на танки-камикадзе / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Недавно российским войскам впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону украинского города Авдеевка. Украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.

Как сообщает издание Bild, что после удара танк вспыхнул, однако экипаж сперва не покинул его, попытавшись понять, откуда прилетел беспилотник. Вскоре российским военным пришлось выбраться из танка, после чего горящая машина взорвалась.

Поскольку российским войскам не удается взять Авдеевку, они делают ставку на новую тактику и отправляют на позиции ВСУ танки-камикадзе. Согласно этой идее, машина с двумя тоннами взрывчатки должна подъехать к украинским позициям и взорваться.

видео дня

Пока такая тактика не работает, потому что украинская армия создала большие минные поля. Дистанционно управляемые российские бронетранспортеры, начиненные взрывчаткой, подрываются на минах.

Напомним, что генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам. Российские оккупанты продолжают нести потери под Авдеевкой Донецкой области и проводят доукомплектацию своих подразделений, сказал Штупун.

РФ готовится к 3-й волне наступления на Авдеевку. Украинские военные готовятся противостоять врагу. Оккупанты сейчас используют пехоту, но во время третьего наступления могут применить много военной техники.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.