'У нас большие проблемы': поставки снарядов для Украины сократились на 30% - СМИ

В СМИ отмечают, что с момента начала войны в Секторе Газа количество поставленных артиллерийских снарядов для Украины уменьшилось на 30 процентов.

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Поставки снарядов для Украины сократились на 30% - СМИ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Администрация Байдена сотрудничает с Конгрессом, пытаясь заключить более широкое соглашение о финансировании, которое включало бы дополнительную поддержку Украины.

Однако поставки оружия находятся под дополнительным давлением войны на Ближнем Востоке.

Накануне визита Остина украинский чиновник сообщил, что поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "более чем на 30%" с начала войны Израиля против ХАМАСа в Газе в прошлом месяце. Об этом сообщает издание ABC News.

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В статье отмечается, что 155-мм артиллерийские снаряды являются, пожалуй, самыми важными боеприпасами для Украины в ее борьбе с российскими войсками, и некоторые американские запасы, предназначенные для украинских войск, были перенаправлены в Израиль.

Журналисты отмечают, что американские официальные лица неоднократно заявляли в течение последних недель, что поставки боеприпасов в Израиль не окажут никакого влияния на войну в Украине.

"Они (американские чиновники) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (со стороны США), но это повлияло", - сказал украинский чиновник.

Чиновник, который говорил с ABC News на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатный вопрос, сказал, что поставки этих жизненно важных артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% от общего объема поставок в Украину".

В то же время, по данным ABC News, высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, однако, заявил, что сокращение боеприпасов не имеет "абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в Газе". Пакеты президентских полномочий на сокращение вооружений "начинают складываться за несколько недель до того, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в Газе, и тем, что происходит в Украине", - сказал чиновник.

Выступая в понедельник в Киеве, госсекретарь Остин настаивал на том, что украинские войска "будут иметь средства ... для успешного ведения боевых действий зимой".

Однако украинский чиновник, который анонимно разговаривал с ABC News, выразил настоящую обеспокоенность по поводу поставок американского оружия в свете разногласий в Конгрессе.

"У нас большие проблемы... основные виды вооружений не поступают", - сказал чиновник.

Он предупредил, что Украина рискует потерять свои позиции на поле боя "очень дорогой ценой".

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр финансов США Джанет Йеллен выразила мнение, что Соединенные Штаты не могут позволить Украине проиграть конфликт с Россией из-за отсутствия финансовых ресурсов.

Депутат Александра Устинова сообщила, что США рассматривают возможность предоставления значительного военного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню, и это может произойти еще до конца декабря этого года.

Споры о южной границе и иммиграционном законодательстве, которые в настоящее время продолжаются В Конгрессе США, ставят под угрозу помощь Украине.

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