УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

Алексей Тесля
20 ноября 2023, 20:49
Пакет США Украине включает в себя дополнительные средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.
HIMARS, флаг США
США дадут Украине новые установки HIMARS / Фото Reurters , Flickr

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег.

"Мы не можем позволить Украине проиграть битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы держать школьных учителей в классе и сотрудников служб быстрого реагирования на работе, когда она отважно борется на поле боя. Таким образом, Украина полностью зависит от этой помощи", - цитирует ее CNBC.

Она считает, что США необходимо присоединиться к другим (странам - ред.), поскольку их европейские партнеры предоставили Украине помощь в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а МВФ предоставил более 15 миллиардов.

видео дня

По ее словам, если США позволят российскому диктатору Владимиру Путину победить в Украине, то потом они могут увидеть, как РФ нападет на члена НАТО.

Поэтому она назвала запрос президента США Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю критическим для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Новый пакет помощи США Украине

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на 100 млн долларов, сообщили в Министерстве обороны США.

"США пообещали выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.

Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России.

Что вошло в новый пакет помощи:

  • зенитные ракеты Stinger;
  • высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты TOW с оптическим наведением (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • снаряжение для холодной погоды; и
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Что известно о HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Ранее Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее в Германии анонсировали мощную военную помощь Украине. Поддержка Украины будет значительно расширена, особенно в следующем году, подчеркнула Анналена Бербок.

Как сообщалось ранее, ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро. Борис Писториус анонсировал подготовку для Украины нового пакета военной помощи, который направлен на укрепление украинской обороны.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США Пентагон военная помощь война России и Украины
Реклама

Главное за день

"У россиян защиты почти нет": ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения

"У россиян защиты почти нет": ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения

20:59 Украина
Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ – The Hill

Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ – The Hill

20:50 Украина
"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

20:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:52

Можно ли есть углеводы вечером: тренер ошарашила ошибкой, которую делают все

21:27

Военный может обжаловать решение ВВК: как это сделать

20:59

"У россиян защиты почти нет": ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения

20:50

Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с РФ – The Hill

20:49

"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
20:37

Кот готовится к смерти, если делает это

20:10

Очень вкусная закуска, которую сметут первой со стола: потрясный рецепт из 1 баночкиВидео

19:59

ВСУ "перемалывают" оккупантов на Левобережье: за месяц уничтожили тысячи россиян

19:53

"Будет больше артиллерии, снарядов": Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США

Реклама
19:36

Снег, гололедица и мороз: температура воздуха в Украине опустится до -6

19:10

В чем Украина и Аргентина с ее новым президентом очень похожи?мнение

18:59

Кадыров, заикаясь, отчитал Путина во время совещания в КремлеВидео

18:51

"РФ нападет снова": Дуда дал тревожный прогноз и предупредил о новой войне

18:40

Певица Адель официально вышла замуж во второй раз

18:26

Остин после встречи с Зеленским прокомментировал позицию США: что будет дальше

18:04

США пообещали Украине дальнейшую поставку оружия с некоторой оговоркой - WP

17:53

Взяли плацдарм на Левобережье и выбивают тылы оккупантов: в ВСУ раскрыли детали

17:22

Там трехуровневая защита: сколько энергообъектов выдержат попадание ракет

17:17

ВСУ контролируют весь левый берег Днепра, РФ не способна их "сбросить" - эксперт

17:06

"Здесь все говорят по-русски": в Одесской области вспыхнул языковой скандалВидео

Реклама
17:02

Тина Кароль рассталась с бойфрендом, который укатил в РФ - СМИ

16:49

ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність" - Федоров

16:34

В Украине изменят правила отсрочки от мобилизации: кого коснется

16:20

Что нужно отдать 22 ноября, чтобы пришло счастье: приметы и запреты дня

16:15

Загадка для самых внимательных: нужно найти голубя на улице города за 8 секунд

15:58

Умер участник шоу Голос країни-11 Владимир КаверинВидео

15:53

62 млн положили в карман: руководство Госспецсвязи уличили в хищении бюджетных средств

15:53

Сложная цель для РФ: Киев прикрывают три радиуса ПВО – Politico

15:42

ВСУ ударили по двум российским самолетам Ан-2 на Херсонщине: деталиВидео

15:39

Как заточить терку до магазинной остроты обычной чашкой

15:33

Король новогоднего стола, и даже варить ничего не надо: рецепт шикарного салата МексикаВидео

15:27

Готовимся к Щедрому вечеру: когда в 2024 щедровать и посевать, даты и приметы на праздник

15:26

В ВСУ будут мобилизовать через Work.ua: кого это коснется

15:13

300 ударных дронов для защитников на передовой: "Украинская команда" показала результаты дрон-марафона

15:05

Оккупанты пытались контратаковать: в ВСУ рассказали об изменениях на фронте

15:02

Jerry Heil впервые показала своего возлюбленного

15:02

С отдельной спальней для Кабаевой: у Путина нашли новую мега-яхту – расследованиеВидео

15:01

"Все будут плакать от одной речи": назван период, когда Украина закончит войну - великолепный прогнозВидео

14:34

Так делали еще наши бабушки: зачем люди кладут лавровый лист под подушку

14:30

Александр Невзоров. Треть России ждет, пока мимо проплывет труп ПутинаВидеоблоги

Реклама
14:29

Россияне отступили: ВСУ перешли в контрнаступление и захватили стратегические позиции

14:23

ВСУ ударили по оккупантам в Кременной: позицию захватчиков "сдал" чиновник РФВидео

14:17

Россия готовит массированный ракетный удар по Украине: чего ожидать украинцам

14:06

Теперь официально: 37-летний "Эдвард Каллен" впервые станет отцомВидео

13:50

Подоляк рассказал, на сколько реально "заморозить" войну с Россией: какие могут быть последствия

13:36

Нужно ли промывать гречку перед варкой и как это делать правильно

13:15

Прорыв обороны Авдеевки: офицер ВСУ прокомментировал информацию СМИ

13:13

В Украине повалит сильный снег: в каких областях будет -14, а в каких +11 градусов

13:02

Слякоть и дождь уже на пороге: 3 способа, как защитить обувь от промокания

12:46

Лунный календарь 21 ноября 2023: Месяц сулит тревожные мысли и осложнения на работе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять