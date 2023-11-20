"США не могут позволить Украине проиграть войну": детали помощи от Пентагона

Пакет США Украине включает в себя дополнительные средства ПВО и артиллерийские боеприпасы.

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США дадут Украине новые установки HIMARS / Фото Reurters , Flickr

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что Америка не может позволить Украине проиграть войну с Россией из-за того, что ей не хватит денег.

"Мы не можем позволить Украине проиграть битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы держать школьных учителей в классе и сотрудников служб быстрого реагирования на работе, когда она отважно борется на поле боя. Таким образом, Украина полностью зависит от этой помощи", - цитирует ее CNBC.

Она считает, что США необходимо присоединиться к другим (странам - ред.), поскольку их европейские партнеры предоставили Украине помощь в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а МВФ предоставил более 15 миллиардов.

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По ее словам, если США позволят российскому диктатору Владимиру Путину победить в Украине, то потом они могут увидеть, как РФ нападет на члена НАТО.

Поэтому она назвала запрос президента США Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю критическим для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Новый пакет помощи США Украине

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на 100 млн долларов, сообщили в Министерстве обороны США.

"США пообещали выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.

Пакет включает в себя дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России.

Что вошло в новый пакет помощи:

зенитные ракеты Stinger;

высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты TOW с оптическим наведением (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

боеприпасы для разрушения препятствий;

снаряжение для холодной погоды; и

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Ранее Зеленский заявил о новом оборонном пакете от США. Защитники Украины получат больше боеприпасов именно тогда, когда они так нужны на поле боя, подчеркнул украинский президент.

Напомним, ранее в Германии анонсировали мощную военную помощь Украине. Поддержка Украины будет значительно расширена, особенно в следующем году, подчеркнула Анналена Бербок.

Как сообщалось ранее, ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро. Борис Писториус анонсировал подготовку для Украины нового пакета военной помощи, который направлен на укрепление украинской обороны.

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