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"Путин рано радуется": в Германии анонсировали мощную военную помощь Украине

Алексей Тесля
13 ноября 2023, 21:42
Поддержка Украины будет значительно расширена, особенно в следующем году, подчеркнула Анналена Бербок.
Бербок, Путин
Анналена Бербок обещает жестко противодействовать Владимиру Путину / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала массово расширить поддержку Украины для противодействия агрессии РФ.

По ее словам, президент России Владимир Путин, полтора года атакующий Украину, рано радуется, сообщает Welt.

"Какой бы сильной ни была нынешняя кризисная дипломатия по Ближнему и Среднему Востоку, также важно, чтобы мы сталкивались с геополитическими вызовами здесь на локальном уровне", — сказала она на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

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Глава МИД Германии говорит, что поддержка Украины будет значительно расширена, особенно в следующем году.

Что говорят в Бундестаге

В свою очередь член СДПГ Михаэль Рот приветствовал планы увеличить военную помощь Украине. "Мы сделали многое, но теперь мы должны сделать больше, и, прежде всего, мы должны сделать это быстрее", — сказал он. Особенно его беспокоит достаточное снабжение Вооруженных сил Украины боеприпасами и артиллерией.

Вместе с тем немецкий политик убежден, что Германия не может лишь одна оказывать поддержку Украине и призывает другие страны делать то же самое.

"Мира не будет, если мы ослабим нашу поддержку Украины", – предупредил Рот. Он убежден, что если Россия победит, то на кону будет не только будущее свободной Украины, но и Восточной Европы и тогда Россия начнет новые конфликты.

Военная помощь ФРГ Украине

Ранее сообщалось о том, что ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т. Германия вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, отметил Мартин Егер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро. Запланированное увеличение военной помощи является "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее", заявил Борис Писториус.

Как сообщалось ранее, ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро. Борис Писториус анонсировал подготовку для Украины нового пакета военной помощи, который направлен на укрепление украинской обороны.

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новости Германии ФРГ Анналена Бербок война России и Украины
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